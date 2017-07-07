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08.07.2017 10:00

Минеральная вода станет прозрачной для потребителя

Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
«Фрост»

Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.

Производитель должен соблюдать определенные требования, предъявляемые к качеству и безопасности воды. Но единого документа, регламентирующего деятельность предприятий отрасли, нет – все работают по собственным техническим условиям и часто даже их не соблюдают. В проекте технического регламента Таможенного союза заложены требования к  качеству и безопасности бутилированной воды, аналогичные тем, что приняты в международных документах Евросоюза. Он обсуждался в течение пяти лет, 16 мая Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) его одобрила.  

По мнению Владимира Дзюрича, генерального директора компании «Фрост», принятие регламента Таможенного союза наконец наведет порядок на рынке минеральных вод – сделает его прозрачным. Сейчас в понятие «питьевая вода» попадают, как вода, добытая из артезианских скважин, так и простая водопроводная – очищенная и искусственно насыщенная микроэлементами. И у всех на этикетке написано «минеральная». То есть потребитель получает необъективную информацию.

- В соответствии с проектом, природная и обработанная питьевая вода разделены. Когда он будет принят, мы увидим на этикетке, какая вода находится в бутылке – натуральная минеральная или искусственно минерализованная, потребитель будет понимать, какую воду пьет, какого она качества. Нормативные требования этого документа подразумевают и соответствующую ответственность за достоверность информации на этикетке, – поясняет Владимир Дзюрич. – Для производителей принятие техрегламента будет способствовать более прозрачной работе на рынке: информированность покупателя о естественном происхождении продукта справедливо станет конкурентным преимуществом. Сейчас производители природной минеральной воды работают в неравных условиях с теми, кто обрабатывает воду из крана и разливает по бутылкам. 

У контролирующих органов есть методы, которые позволяют отличить натуральную «минералку» от искусственно минерализованной, определять концентрацию микроэлементов и их происхождение. Поэтому все производители будут вынуждены соблюдать нормативные требования Таможенного союза. Благодаря этому потребитель получит достоверную информацию и на ее основе сможет делать выбор: в соответствии с техрегламентом, на бутылочной этикетке с искусственно минерализованной водой будет написано «Питьевая вода» с указанием способа обработки либо обеззараживания, на этикетке бутылки с минеральной водой природного происхождения будет написано «Природная питьевая вода».

Регламент разделит воды на категории (природная питьевая, детская природная питьевая) с обязательным указанием способа обработки, если это не чистая вода из артезианских скважин. 


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Новости компаний
«Фрост»
08.07.2017 10:00

Минеральная вода станет прозрачной для потребителя

Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
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