Минеральная вода станет прозрачной для потребителя

Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.

Производитель должен соблюдать определенные требования, предъявляемые к качеству и безопасности воды. Но единого документа, регламентирующего деятельность предприятий отрасли, нет – все работают по собственным техническим условиям и часто даже их не соблюдают. В проекте технического регламента Таможенного союза заложены требования к качеству и безопасности бутилированной воды, аналогичные тем, что приняты в международных документах Евросоюза. Он обсуждался в течение пяти лет, 16 мая Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) его одобрила.

По мнению Владимира Дзюрича, генерального директора компании «Фрост», принятие регламента Таможенного союза наконец наведет порядок на рынке минеральных вод – сделает его прозрачным. Сейчас в понятие «питьевая вода» попадают, как вода, добытая из артезианских скважин, так и простая водопроводная – очищенная и искусственно насыщенная микроэлементами. И у всех на этикетке написано «минеральная». То есть потребитель получает необъективную информацию.

- В соответствии с проектом, природная и обработанная питьевая вода разделены. Когда он будет принят, мы увидим на этикетке, какая вода находится в бутылке – натуральная минеральная или искусственно минерализованная, потребитель будет понимать, какую воду пьет, какого она качества. Нормативные требования этого документа подразумевают и соответствующую ответственность за достоверность информации на этикетке, – поясняет Владимир Дзюрич. – Для производителей принятие техрегламента будет способствовать более прозрачной работе на рынке: информированность покупателя о естественном происхождении продукта справедливо станет конкурентным преимуществом. Сейчас производители природной минеральной воды работают в неравных условиях с теми, кто обрабатывает воду из крана и разливает по бутылкам.

У контролирующих органов есть методы, которые позволяют отличить натуральную «минералку» от искусственно минерализованной, определять концентрацию микроэлементов и их происхождение. Поэтому все производители будут вынуждены соблюдать нормативные требования Таможенного союза. Благодаря этому потребитель получит достоверную информацию и на ее основе сможет делать выбор: в соответствии с техрегламентом, на бутылочной этикетке с искусственно минерализованной водой будет написано «Питьевая вода» с указанием способа обработки либо обеззараживания, на этикетке бутылки с минеральной водой природного происхождения будет написано «Природная питьевая вода».

Регламент разделит воды на категории (природная питьевая, детская природная питьевая) с обязательным указанием способа обработки, если это не чистая вода из артезианских скважин.