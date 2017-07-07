Прокуратура требует заблокировать сайты, где учат «скручивать» счётчики

Размах онлайн-торговли приборами для хищения энергии возмутил прокуратуру Петербурга. Сайты рискуют пополнить список «вредных» ресурсов Интернета.

Как сообщает ведомство 7 июля, инспекция нашла в Сети тридцать страниц, где можно купить устройства для остановки счётчика. Там же любой желающий может найти инструкцию, как обмануть ресурсоснабжающие компании и подкорректировать показания приборов учёта энергии. В основном продавцы предлагают магниты, но можно подобрать и другие средства для экономии на кварплате. Для знакомства с ассортиментом пароли и регистрация потенциальным покупателям не нужны.

В прокуратуре подчеркнули, что вмешательство в работу счётчиков карается Кодексом об администратных правонарушениях, а продажа в свободном доступе только подталкивает к преступлениям.

Через Петроградский районный суд ведомство хочет добиться запрета на распространение таких инструкций на территории России. Если суд согласится с требованиями, то страницы внесут в реестр запрещённых сайтов, и провайдеров обяжут блокировать их.