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07.07.2017 13:25

Летевший с Урала в Крым пассажир напал на стюардессу

Пассажир авиарейса Екатеринбург — Симферополь ударил стюардессу во время полета, говорится в сообщении Управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу от 7 июля.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, информация о буйном пассажире поступила от командира воздушного судна в линейный отдел полиции (ЛОП) в аэропорту Симферополя. «Он сообщил, что во время полета в салоне самолета произошел конфликт, в ходе которого один из пассажиров ударил стюардессу», — говорится в сообщении.

Зачинщиком конфликта оказался 48-летний житель Свердловской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. После посадки самолета авиадебошир был доставлен в отделение полиции. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).


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