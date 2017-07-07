Число жертв взрыва в шахте «Норникеля» выросло до четырех

Число погибших при взрыве в шахте рудника «Заполярный» возросло до четырех человек, спасательные работы продолжаются. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Норникель» 7 июля. Ранее сообщалось о троих погибших.

В Краснодарском управлении МЧС сообщили, что поисково-спасательные работы завершены, передает РБК со ссылкой на ТАСС. «На поверхность подняты тела четырех погибших. Поисково-спасательные работы завершены, работа рудника приостановлена на время следственных действий», — приводит агентство слова собеседника в МЧС.

Взрыв в шахте произошел во время проведения горнопроходческих работ. В «Норникеле» сначала сообщили, что причиной мог быть взрыв паров метана, но позднее директор Заполярного филиала компании по безопасности Сергей Градюшко заявил, что замеры не показали наличие этого газа на месте происшествия.

В Норильске в субботу, 8 июля, объявлен траур по погибшим.