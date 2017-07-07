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07.07.2017 13:12
5 Комментариев

Владимира Мединского оставили доктором исторических наук

Диссертационный совет Белгородского университета не нашел нарушений в научной работе министра культуры, сообщает 7 июля телеканал «Дождь».

Из 25 членов диссертационного совета за заседании присутствовали 22. Из-за повышенного интереса прессы для СМИ в здании университета была организована видеотрансляция. Как сообщает белгородский портал Go31.ru, у здания университета проходили пикеты активистов молодежного крыла КПРФ, требовавших признать диссертацию Мединского ненаучной.

Сегодня диссертационный совет при Белгородском государственном национальном исследовательском университете рассмотрел заявление группы ученых о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культуры России Владимира Мединского. Заявление докторов исторических наук Вячеслава Козлякова, Константина Ерусалимского и эксперта «Диссернета» Ивана Бабицкого было направлено Департаментом аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки Российской Федерации на основании рекомендации президиума Высшей аттестационной комиссии от 21 апреля.

Сам Владимир Мединский на заседании не присутствовал, так как находится в Китае на встрече министров культуры стран БРИКС. Не приехали на заседание и его оппоненты, сочтя все свои аргументы уже изложенными.

Название диссертации Мединского звучало как «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков», ее защита проходила в 2011 году в Российском государственном социальном университете. Заседание в Белгороде стало уже третьей попыткой пересмотреть итоги защиты: сначала она была направлена на рассмотрение в Уральский федеральный университет, а затем в МГУ, но до рассмотрения по существу дело ни разу ранее не доходило.

За два дня до заседания в Белгороде в СМИ между министром и его оппонентами разыгралась заочная полемика. Владимир Мединский опубликовал в «Российской газете» статью «Интересная история», в которой заявил, что историк — «всегда заложник своих убеждений», а его оппоненты – «группа ученых-либералов». На публикацию откликнулось Вольное историческое общество, члены которого заявили, что высказывания Мединского носят политический характер, а сам он, исходя из его слов, не считает историю наукой.


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комментарии пользователей (5)
freesbhy
7 июля 2017 г. 13:56
Ну, давно уже сказано, что история и есть "политика, опрокинутая в прошлое".
Modest
7 июля 2017 г. 13:41
Сделали бы его доктором теологии. В его труде, главное вера и смирение.
lachavoje
7 июля 2017 г. 13:39
рабы.
lachavoje
7 июля 2017 г. 13:37
Sfinx:
что и у учёных её не бывает.
Это не учёные, это советская интеллигенция, созданная Сталиным https://www.svoboda.org/a/28585547.html
Sfinx
7 июля 2017 г. 13:28
То что у судей чести нет, мы уже неоднократно убеждались. Теперь выяснилось, что и у учёных её не бывает.
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