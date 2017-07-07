За испорченную свадьбу на теплоходе, врезавшемся в мост на Фонтанке, ответит капитан

Северо-Западное следственное управление на транспорте возбудило дело после столкновения прогулочного судна с Ломоносовским мостом на реке Фонтанке. Единственный фигурант — капитан теплохода.

Как сообщает пресс-служба ведомства 7 июля, дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). За три дня, прошедшие с момента аварии, следствие уверилось в том, что капитан «Роб Роя» не обеспечил безопасность плавания судна, так как не проверил его техническую исправность перед рейсом. Помимо этого он еще и «ненадлежащим образом управлял судном», что привело к столкновению с гранитной опорой Ломоносовского моста, уверены в СК.

Прогулочный теплоход, пассажиры которого отмечали свадьбу, врезался в опору моста около десяти вечера 4 июля. На борту кроме капитана находились 14 человек, которые от удара попадали на палубу. 33-летняя новобрачная и пожилая гостья торжества оказались в больнице. По некоторым данным, молодая женщина беременна.

Предварительной причиной аварии назвали техническую – отказ рулевого управления.