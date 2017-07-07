Трамп и Путин обменялись рукопожатиями
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о первом личном контакте президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает 7 июля «Газета.Ru».
По его словам, в кулуарах саммита «двадцатки» они пожали друг другу руки и обменялись приветствиями.
«Они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп поздоровались в куларах саммита G20 в Гамбурге.
Источник: «Газета.Ru»