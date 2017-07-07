Три дольщика ГК «Город» исключены из реестра обманутых

Комитет по строительству уточнил информацию о том, что дольщики ГК «Город» начали исключаться из петербургского "Реестра граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены". Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 7 июля, исключение носит заявительный характер, поэтому по состоянию на 4 июля на основании полученных обращений Смольный признал выполненными обязательства перед 3 (тремя) подавшими заявление дольщиками.

Ранее, 5 июля, пресс-служба стройкомитета сообщила, что с 3 июля в адрес Управления долевого строительства начали поступать первые обращения об исключении из Реестра.

Строительство объектов ГК «Город» в Петербурге началось в 2010 году. Первый договор долевого участия был заключен в июне 2011 года. Всего у ГК было три жилых комплекса: ЖК «Ленинский парк», ЖК «Прибалтийский» и ЖК «Морская звезда», строительство которых осуществлялось следующими застройщиками: ООО «Высота», ООО «Планета», ООО «Спутник», ООО «Азимут», ООО «Орбита» и ООО «Спектр», ранее входившими в ГК «Город».

В сумме по этим домам было заключено около пяти тысяч договоров долевого участия.

14 июня 2017 года Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов – 6А и 7А – ЖК «Ленинский парк», т. е. двух домов из 13 недостроенных. Не все дольщики остались довольны состоянием квартир, ключи от которых уже начали выдавать.