Еще
15:05 07.07.2017
Пришлите свою новость!
15:01
Погода не испортит насыщенные выходные в Петербурге
14:46
Медиков петербургской подземки наградили за спасение пассажиров во время теракта
14:41
Пулково установило рекорд во время Кубка конфедераций
14:38
Канделаки: Не забывайте, что «Зенит» продал Халка за 100 млн долларов
14:31
Из-за Морской ассамблеи Благовещенский мост закроют днем для машин
14:22
Уволенная директор 29-й школы проиграла суд Василеостровской администрации
14:09
Пенсионер на Двинской опрокинул пикап на женщину-пешехода
14:04
Куб Навального может оскорбить чувства верующих, считают в Петроградской администрации
13:54
Навальный сумел избежать зеленки, выходя на свободу
13:47
Марадона оскорбил болельщика и его мать в гостинице Неаполя
13:40
Суд поместил под домашний арест националиста Юрия Горского
13:33
Прокуратура требует заблокировать сайты, где учат «скручивать» счётчики
13:25
Летевший с Урала в Крым пассажир напал на стюардессу
13:19
Число жертв взрыва в шахте «Норникеля» выросло до четырех
13:17
Петербурженку с открытой формой туберкулеза пытаются лечить через суд
13:12
Владимира Мединского оставили доктором исторических наук
13:00
Песков назвал Меркель «радушной хозяйкой»
12:50
За испорченную свадьбу на теплоходе, врезавшемся в мост на Фонтанке, ответит капитан
12:50
Brent упала ниже $47 за баррель
12:42
Трамп и Путин обменялись рукопожатиями
12:38
Полицейские искали тысячу иностранцев в пяти номерах хостела на Захарьевской
12:36
Три дольщика ГК «Город» исключены из реестра обманутых
12:31
С блогера Соколовского частично сняли условный срок - за шпионскую ручку
12:19
Маноласа в «Зените» тоже не будет
12:14
Восемь человек, в том числе семья с детьми, погибли в двух ДТП в Башкирии
12:09
МИД подтвердил встречу Лаврова и Тиллерсона на полях G20
12:06
Сарсания: Скоро сообщим о Дриусси хорошие новости, а Павона в «Зените» не будет
11:52
Петербуржцев напугала дымящаяся крыша Новой Голландии
11:45
«БМВ» врезался в дерево под Комарово, есть пострадавшие
11:40
В парке у Долгого озера пройдёт благотворительная ярмарка
11:31
Смолов отказал «Зениту» и просит Галицкого отпустить его в «Спартак»
11:25
Гатчинский пенсионер выстрелил дробью в лицо молодой жене
11:17
Евро превысил 69 рублей впервые с прошлой осени
11:12
Трое человек погибли после взрыва на шахте в Норильске
11:04
СМИ: C РБК-ТВ уйдет вся команда журналистов
10:57
Риск не уехать летом из Петербурга помог путешественнику вернуть миллионный долг детям
10:50
Трамп "с нетерпением ждет" встречи с Путиным
10:44
Роспотребнадзор изменил список подходящих для купания рек и озер Ленобласти
10:38
Пассажир летевшего из США в КНР рейса ранил троих, пытаясь попасть в кабину пилота
10:31
В ближайшие дни в Финляндии будет тепло и солнечно
10:25
Озеров опроверг свой уход из комитета Совфеда из-за конфликта с Шойгу
10:18
В Siemens заявили о расследовании после доставки их турбин в Крым
10:09
Марафон «Белые ночи» оплатит водителям проезд на Васильевский через ЗСД
10:03
Аноним навёл полицию на пистолет с глушителем в парадной на Репищева
09:57
На шахте «Норникеля» произошел взрыв: есть погибшие
09:49
В Торошковичах 16-летний студент насмерть отравился газом
09:41
Получивший 20 лет в США летчик Ярошенко написал письмо Путину
09:33
Фальшивый риелтор оставил петербуржца без миллионов и квартиры
09:25
Pornhub ограничил вход для пользователей из РФ младше 18 лет
09:17
Петербурженка обвинила мужа в разврате
09:09
Сбившую «пьяного мальчика» арестовали до сентября
09:01
Грузовики прилетели в дорожную технику на КАД и на Мурманском шоссе
08:53
В центре Петербурга коммунальщики боролись с образом Гитлера
08:45
Подозреваемый в расправе над 9 дачниками под Тверью признан вменяемым
08:37
Трампу вручили методичку перед разговором с Путиным
08:29
На "Коле" разведут мост через Свирь
08:21
Маск выиграл тендер на создание крупнейшего в мире аккумулятора
08:13
СМИ: Белый дом готов согласиться на дальнейшее пребывание Асада у власти
08:05
Марафон «Белые ночи» закроет центр Петербурга
01:48
Фестиваль Stereoleto продлится три дня
01:30
Яхтенная неделя завершится «Вальсом парусов» и фейерверком
01:15
Любовь как болезнь представят на сцене БДТ
00:59
Служителя Кельтской церкви госпитализировали из отдела полиции в Петербурге
00:48
На Украине возбудят уголовное дело по заявлению Януковича о госперевороте
00:30
Банк Санкт-Петербург банкротит гендиректора завода «Лиссант»
00:18
Владимир Кехман возвращается к работе
06/07
Сбившую «пьяного мальчика» в Подмосковье отправили под арест
06/07
Манчини пытается лично уговорить Маноласа на переход в «Зенит»
06/07
Мировые цены на нефть возобновили рост
06/07
Nota Bene: Как повинность стала популярным занятием
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость
Версия для печати
07.07.2017 12:36

Три дольщика ГК «Город» исключены из реестра обманутых

Комитет по строительству уточнил информацию о том, что дольщики ГК «Город» начали исключаться из петербургского "Реестра граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены". Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 7 июля, исключение носит заявительный характер, поэтому по состоянию на 4 июля на основании полученных обращений Смольный признал выполненными обязательства перед 3 (тремя) подавшими заявление дольщиками.

Ранее, 5 июля, пресс-служба стройкомитета сообщила, что с 3 июля в адрес Управления долевого строительства начали поступать первые обращения об исключении из Реестра.

Строительство объектов ГК «Город» в Петербурге началось в 2010 году. Первый договор долевого участия был заключен в июне 2011 года. Всего у ГК было три жилых комплекса: ЖК «Ленинский парк», ЖК «Прибалтийский» и ЖК «Морская звезда», строительство которых осуществлялось следующими застройщиками: ООО «Высота», ООО «Планета», ООО «Спутник», ООО «Азимут», ООО «Орбита» и ООО «Спектр», ранее входившими в ГК «Город».

В сумме по этим домам было заключено около пяти тысяч договоров долевого участия.

14 июня 2017 года Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов – 6А и 7А – ЖК «Ленинский парк», т. е. двух домов из 13 недостроенных. Не все дольщики остались довольны состоянием квартир, ключи от которых уже начали выдавать.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «ЦДС»
05.07.2017 14:57

Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад

Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.
ЖК «GreenЛандия»
05.07.2017 11:06

Спортклуб с бассейном появится в ЖК «GreenЛандия»

К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.
«Город мастеров»
04.07.2017 13:35

Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров» в Калининграде

Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован «Бинбанком».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Три дольщика ГК «Город» исключены из реестра обманутых
Фальшивый риелтор оставил петербуржца без миллионов и квартиры
Из доходного дома на Восстания выгоняют мини-отель
Правительство выделит еще два миллиарда на поддержку валютных ипотечников
На горе Парнас в Александровском парке Пушкина вырубят деревья
Главгосэкспертиза России запустила новый информационный сервис
Глава Минстроя допустил возможность отмены саморегулирования в строительстве
Госстройнадзор разрешил ввод нескольких домов в ЖК "Новоорловский" и "Ленсоветовский"
Эксперт: Инвесторы интересуются качественной коммерческой недвижимостью
АИЖК вновь снижает ставки по ипотечным кредитам
Элитка по цене Парнаса
Военное овощехранилище с видом на некрополь
Инвестируй в это на вырост
В «Доме с каминами» горят деньги и сроки давности
Купи квартиру по Шияну
Сто метров до реновации
Кухонные споры в апартаментах
Ректора Бачевского арестовали из-за массажа и трикотажа
На охтинском фронте без перемен
Взял ипотеку – выкручивайся сам
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Полицейские искали тысячу иностранцев в пяти номерах хостела на Захарьевской

Nota Bene: Как повинность стала популярным занятием

Пожар на лакокрасочном заводе в Петербурге обошёлся без жертв

Новости компаний
ГК «ЦДС»
05.07.2017 14:57
Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад
Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.
ЖК «GreenЛандия»
05.07.2017 11:06
Спортклуб с бассейном появится в ЖК «GreenЛандия»
К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.
«Город мастеров»
04.07.2017 13:35
Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров» в Калининграде
Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован «Бинбанком».
«Группа ЛСР»
04.07.2017 11:29
«Группа ЛСР» поставит более полумиллиона тротуарного клинкера в регионы
Предприятие по производству стеновых материалов «Группы ЛСР» поставит более полумиллиона клинкерного кирпича для строительных работ на стадионе к Чемпионату мира FIFA в Калининграде и в культурном центре в Иркутской области.
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
04.07.2017 10:53
УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
«Новоорловский»
03.07.2017 18:00
ЮИТ получил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Новоорловский»
Жилой комплекс комфорт-класса «Новоорловский» создает на севере города финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург».
ГК «ЦДС»
03.07.2017 16:48
Второй корпус ЖК «Муринский Посад» получил аккредитацию
3 июля 2017 года, Ленинградская область – Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован банком АКБ «Российский капитал». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 5% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,75% годовых.
«Строительный трест»
03.07.2017 12:26
Для клиентов «Строительного треста» ставки по ипотеке снижены до 9,75%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 9,75% годовых.
30.06.2017 16:53
Заканчиваются фасадные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» планирует ввести в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2» раньше заявленного срока.
«Петербургская Недвижимость»
30.06.2017 15:37
«Петербургская Недвижимость» признана риэлтором года по версии Urban Awards 2017
Компания «Петербургская Недвижимость» получила премию Urban Awards 2017 в номинации «Риэлтор года». Торжественная церемония вручения наград состоялась 29 июня в Санкт-Петербурге при поддержке комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и комитета по строительству Ленинградской области
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.