Полицейские искали тысячу иностранцев в пяти номерах хостела на Захарьевской

Почти тысяча жителей других стран пожелала задержаться в Петербурге в первую неделю лета и «прописалась» в мини-отеле в центре города. Правоохранительные органы проверили, насколько комфортно жить по двести человек в номере.

Как сообщили в полицейском главке 7 июля, сомнительный наплыв постояльцев в хостел на Захарьевской улице зафиксировали с 1 по 8 июня. Тогда владелец помещения поставил на миграционный учёт 944 человека, каждый из которых без российского гражданства и якобы остановился в одном из номеров небольшого отеля. Сомнения у силовиков возникли, когда выяснилось, что номерной фонд состоит из пяти комнат.

Поиски иностранцев ожидаемо успехом не увенчались. Вместо тысячной толпы на Захарьевской полицейские обнаружили 24 человека и ещё 14 свободных кроватей. Отказ в фактическом проживании своим зарегистрированным постояльцам может обернуться для хозяина мини-отеля уголовным делом за фиктивную постановку на учёт. Решение примут после проверки.

Часть мигрантов нашли в тот же день, но за пару километров от «резиновой» гостиницы. В доме 1/38 на улице Некрасова по документам жили 27 человек с иностранными паспортами, в отдел полиции за протоколами о нарушении правил пребывания на территории РФ поехали семеро.