С блогера Соколовского частично сняли условный срок - за шпионскую ручку

Суд смягчил наказание "ловцу покемонов" в церкви Руслану Соколовскому почти на один условный год.

Как сообщают СМИ, Свердловский областной суд 7 июля рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Верх-Исетского суда Екатеринбурга, который в мае 2017 года осудил местного жителя Руслана Соколовского за оскорбление чувств верующих, экстремизм и незаконный оборот средств для негласного получения информации. Высшая инстанция сняла с видеоблогера обвинение в использовании шпионской ручки и уменьшила срок с 3,5 года до 2 лет и 3 месяцев условно.

Справка:

Блогер Руслан Соколовский в августе 2016 года выложил в Сеть видео, на котором он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Ролик вызвал неоднозначную реакцию и привлёк внимание правоохранителей. В сентябре молодого человека задержали, а затем поместили под домашний арест. Как уточнили в Следственном комитете по Свердловской области, причиной стала не охота за покемонами, а контент его YouTube-канала. Кроме записи игры в Pokemon Go в священном для верующих месте, там нашли видео с резкими высказываниями о клерикализации российского общества и в адрес РПЦ. Международные правозащитники Amnesty International признали Соколовского узником совести, поскольку в СИЗО его отправили за ненасильственные действия, то есть — за выражение своих взглядов, не совпадающих с позицией властей. Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман просил церковь вступиться за блогера, потому что «нельзя же арестовывать за идиотизм». Екатеринбургская епархия была готова пойти навстречу арестованному в случае его раскаяния, и если будет возможность пересмотреть наказание в виде исправительных работ. Однако Епархиальный совет Екатеринбургской епархии назвал инцидент с ловлей покемонов «особенным цинизмом».