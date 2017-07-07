Помогите «Аккорду» остаться на коне

Лето – один из самых сложных периодов для благотворительных организаций. Чтобы их жизнь не останавливалась, а, наоборот, бурлила, как никогда важны посильные пожертвования. Сегодня помощь требуется РОО «Аккорд» - организации, которая проводит занятия иппотерапией для тяжелобольных детей.

Вот уже много лет «Аккорд» занимается иппотерапией – реабилитацией посредством лечебной верховой езды. Читателям «Фонтанки» она хорошо знакома по регулярным акциям «Добрый Рок». В ходе концертов волонтёры собирают средства на проведение курса лечения для того или иного нуждающегося в нём ребенка.

Добровольные пожертвования с трудом позволяют продолжать работу, и не могут покрыть все расходы организации, которой нужна помощь для оплаты аренды офиса, электричества и коммунальных услуг, для покупки канцелярских принадлежностей, оплаты труда персонала.

В «Аккорде» уже несколько лет, невзирая на все трудности, не повышают стоимость иппотерапии для инвалидов. В цену входит работа трех человек, аренда коня, все налоги и прочие необходимые для организации траты.

«Благодаря вашей поддержке мы сможем оставить цену прежней. Мир меняется. Все дорожает. Мы держим цену. Мы не сдаемся! Но нам нужна ваша помощь!» – призывают в «Аккорде».

Вы можете внести посильное благотворительное пожертвование на платформе Благо.ру – http://www.blago.ru/want_to_help/133/?tab=about. Пожертвование через этот сайт может быть анонимным (важно для тех, кто по каким-то причинам не хочет афишировать свою помощь). Можно настроить сумму ежемесячных автоматических пожертвований, и определенная вами сумма будет ежемесячно перекидываться на счет организации, пока вы сами не отмените это действие.

Обратите внимание на всю сумму пожертвований, уже внесенных через сайт Благо.ру – 64 163 рубля. Всего лишь. Важно понимать, что эта сумма была собрана за весь период с 2013 года по настоящее время.

Почему так малы сборы?

«Пожалуй, в первую очередь от того, что мы – не раскрученный и не широко известный фонд с медийными личностями во главе, – говорят в организации. – У нас нет административного ресурса – мы не жмём перед камерами руки президентам и губернаторам. Среди наших одноклассников нет ведущих центральных телеканалов. А среди родственников – депутатов Госдумы. Мы – небольшая общественная организация, занятая повседневной, почти рутинной реабилитационной работой. У нас нет в штате профессиональных пиарщиков. У нас нет рекламного бюджета. Вокруг нас нет шумных скандалов или волшебных историй невероятного исцеления. Наша работа кропотлива, монотонна и повседневна. Ведь настоящая реабилитация – дело сложное, совершается малюсенькими шажочками, медленно, но верно, длительно, но неуклонно. Без эффектных картинок и красивых сказок.

Узнать все об «Аккорде» и о том, куда пойдут деньги очень просто: прийти волонтером или гостем на занятия, познакомиться со специалистами и добровольцами, с нашими клиентами и их близкими, с руководством организации. Тем, кому необходимо знакомство с бухгалтерией организации – это тоже возможно. Мы открыты к любому сотрудничеству и заинтересованы в открытости и доверии.

Вы можете помочь. Помощь важна любая. Сто рублей (чашка кофе?) – тоже помощь! Не стесняйтесь жертвовать мало – добро неизмеримо. Разве можно измерить поддержку и помощь? Море тоже состоит из капель.

И мы заранее благодарим вас за посильное добровольное пожертвование, направленное на деятельность организации. Спасибо!»

C площадками, где проходят занятия, необходимыми документами для начала курса иппотерапии и всеми условиями можно ознакомиться здесь – https://vk.com/akkord_spb?w=wall-26701202_1695.