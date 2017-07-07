Маноласа в «Зените» тоже не будет

Спортивный директор петербургского «Зенита» Константин Сарсания опроверг ранее появившуюся информацию об участии Манчини в переговорах с защитником «Ромы» Костасом Маноласом.

«Манчини пытается лично уговорить Маноласа на переход в «Зенит»? Это неправда, такого не было. Во всяком случае, я такого не слышал, что Роберто чем-то подобным занимается. Понятно, что возможно всё, но на данный момент все складывается таким образом, что Маноласа в «Зените» не будет», – заявил Сарсания «Фонтанке» в пятницу, 7 июля.

Напомним, «Зенит» решил отказаться от греческого защитника «Ромы» Костаса Маноласа из-за его поведения. Сначала футболист пропустил контрольное медицинское обследование. Вскоре появилась информация, что игрок недоволен предложенным ему на подпись контрактом, в котором его зарплата была привязана к курсу рубля. Накануне сообщалось, что будет предпринята еще одна попытка договориться с защитником «Ромы», и Манчини лично попробует уговорить Маноласа.

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), полузащитник Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).