«Дочки» ЮИТ увеличили уставный капитал

Все дочерние компании концерна ЮИТ в России досрочно завершили процедуру увеличения уставного капитала.

1 июля вступили в силу ряд поправок в ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве…». Одной из самых важных является новое требование к размеру уставного капитала застройщиков. Отныне его размер привязан к общей площади возводимых объектов и не может составлять менее 2,5 млн (для суммарной площади объектов не превышающих 1,5 тыс. кв. м). Подобные требования введены для повышения финансовой надежности застройщиков и усиления уровня защищенности граждан – участников долевого строительства.

Финансовая надежность и обеспечение гарантий покупателям всегда были в приоритете концерна ЮИТ, поэтому некоторые дочерние компании концерна (в том числе, компания «ЮИТ Санкт-Петербург») до принятия закона уже соответствовали новым требованиям. Для остальных компаний были проведены соответствующие процедуры по увеличению уставных капиталов и, таким образом, приведению их в соответствие с требованиями.

Примечательно, что сейчас уставные капиталы всех дочерних компаний концерна ЮИТ, реализующих недвижимость на территории России, не только приведены в соответствие с минимальными требованиями поправок в ФЗ-214, но и значительно их превосходят. Таким образом, все клиенты концерна могут быть полностью уверены в финансовой надежности инвестиций при покупке квартиры у дочерних компаний ЮИТ в России.

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»