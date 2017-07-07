МИД подтвердил встречу Лаврова и Тиллерсона на полях G20
Министерство иностранных дел России подтвердило встречу главы министерства Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях саммита G20 в Гамбурге, передает 7 июля РИА Новости.
«Подтверждаем встречу Лаврова и Тиллерсона на полях «двадцатки» в Гамбурге», — сказали в ведомстве.
Дипломаты не сообщили о деталях предстоящей беседы.
Ранее в госдепартаменте США заявили, что Тиллерсон и Лавров встретятся перед беседой президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Источник: «Газета.Ru»