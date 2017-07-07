Сарсания: Скоро сообщим о Дриусси хорошие новости, а Павона в «Зените» не будет

Спортивный директор петербургского «Зенита» Константин Сарсания рассказал о том, как продвигаются переговоры о переходах нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси и нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона.

«Переговоры с Дриусси продвигаются. В его отношении мы настроены оптимистично. Думаю, что скоро сообщим болельщикам хорошие новости. Что касается Павона, мы решили от него отказаться. Его в «Зените» не будет», – заявил Сарсания "Фонтанке" по телефону 7 июля.

Ранее сообщалось, что от перехода в «Зенит» отказался нападающий «Краснодара» Федор Смолов. В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), полузащитник Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).

Отметим, что аргентинский журналист Сесар Луис Мерло заявил, что «Зенит» и «Ривер Плейт» окончательно договорились о переходе Себастьяна Дриусси в петербургский клуб. «Конец истории с Дриусси. Юристы заключили сделку, Себастьян отправится в Россию во вторник», – написал Мерло в своем твиттере.