Петербуржцев напугала дымящаяся крыша Новой Голландии

Несколько пожарных расчётов спешно отправились к рукотворному острову в Адмиралтейском районе Петербурга после тревожных сообщений жителей о дымящейся крыше одного из корпусов, поступивших в редакцию "Фонтанки" утром 7 июля.

«Валит дым из-под крыши Новой Голландии», – написали «Фонтанке» читатели в половине двенадцатого утра. В городском МЧС подтвердили, что им местные жители тоже сообщили об угрозе пожара.

Между тем в администрации самого острова о грозящей опасности не подозревали, и дым объяснили строительными работами. В настоящее время ремонтируют корпус, окна которого выходят на Крюков канал, пояснили нашему корреспонденту. В этом убедились подъехавшие пожарные, признавшие вызов ложным.

Реконструкция в зданиях острова идёт не первый день, и вылетающую из окон пыль уже не впервые путают с клубами дыма, но до вызова пожарных переполох ещё на доходил.

Новая Голландия — это рукотворный остров, созданный в начале XVIII века, ограниченный с трех сторон рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами. Долгое время это было место для хранения корабельного леса, потом там располагались склады. В XX веке остров был отдан Балтфлоту. Но в конце 2004 года перешел в собственность города, который планировал устроить на Новой Голландии культурное пространство. В 2006 году в конкурсе на реконструкцию «Новой Голландии» победило ООО «СТ «Новая Голландия»» Шалвы Чигиринского и Игоря Кесаева. Однако проект по созданию многофункционального комплекса с театрами, галереями и гостиницами не осуществился. В 2010 году конкурс на реконструкцию «Новой Голландии» выиграла компания Романа Абрамовича. А 16 июля 2011 года Новая Голландия открылась для посетителей. При этом параллельно реконструкция продолжалась. Полностью ее планируется завершить к 2025 году.