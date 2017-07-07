Смолов отказал «Зениту» и просит Галицкого отпустить его в «Спартак»

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Фёдор Смолов отказался от перехода в петербургский «Зенит». Тем не менее, как сообщает «Чемпионат.com» 7 июля, 27-летний футболист хотел бы перейти в другой клуб. Он намерен попросить владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его. Один из рассматриваемых Смоловым вариантов — московский «Спартак», который по-прежнему интересуется игроком.

Ранее сообщалось о различных вариантах, которые рассматривал «Зенит» для трансфера Смолова. Среди вариантов обсуждался обмен на одного из игроков (говорилось о Кокорине или Молло) с доплатой в 10 млн евро.

В минувшем сезоне Смолов отыграл за «Краснодар» в премьер-лиге 22 матча, в которых забил 18 голов. Еще 8 матчей он провел в рамках Лиги Европы, в которых забил 6 голов.

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), полузащитник Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).