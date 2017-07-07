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07.07.2017 11:40

В парке у Долгого озера пройдёт благотворительная ярмарка

В День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в парке «Озеро Долгое» пройдёт благотворительная ярмарка, организованная Благотворительным домом «Добрые люди».

Ярмарка начнёт работу с 12.00. На ней гости смогут приобрести сувениры и угощения. Маленьких гостей будут ждать занимательные мастер-классы и два больших батута, а взрослые смогут попробовать свои силы в спортивных эстафетах.

В 14.00 начнется праздничный концерт, в котором примут участие лучшие профессиональные и самодеятельные коллективы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Пожалуй, самая интересная часть программы – контактный зоопарк с хаски, обезьянками и экзотическими птицами. Разумеется, что с каждым из этих милых созданий можно будет сфотографироваться», – рассказали организаторы.

Собранные на ярмарке средства будут направлены на поддержку благотворительного проекта для детей с ограниченными возможностями – «Мы можем».

Справка:

Благотворительный дом «Добрые люди» основал в 2015 году известный спортсмен и бизнесмен Дмитрий (Боец) Борисов. Организация оказывает помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Благотворительный дом «Добрые люди» является партнёром Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, реализуя ряд совместных социально значимых проектов.

Проект «Мы можем» организован Благотворительным домом «Добрые люди» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Это международный творческий конкурс, в котором принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году конкурсу было присвоено имя трагически погибшего депутата Законодательного собрания Павла Солтана.


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