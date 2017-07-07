Трое человек погибли после взрыва на шахте в Норильске

Трое человек погибли, по предварительным данным, из-за взрыва на шахте "Заполярной" в Норильске 7 июля. Об этом сообщили РИА Новости источники в экстренных службах региона. 154 человека, находившиеся в шахте в момент взрыва, выведены на поверхность.

Три человека, эвакуированные из «Заполярной», доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести, сообщили «Интерфаксу» в областном Минздраве.

Источник ТАСС в экстренных службах региона, в свою очередь, рассказал, что взрыв в шахте произошел при проведении горнопроходческих работ на глубине 490 метров. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Рудник «Заполярный», где 7 июля произошел взрыв, принадлежит компании «Норникель».