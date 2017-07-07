СМИ: C РБК-ТВ уйдет вся команда журналистов

Вместе с управляющим директором Эльмаром Муртазаевым с телеканала РБК уйдет команда, которую он привел год назад. Об этом «Медузе» 7 июля рассказал источник в холдинге.

Креативный продюсер РБК-ТВ Александр Уржанов подтвердил «Медузе», что планирует покинуть канал. «У нас была общая стратегия развития канала, и без него [Муртазаева] продолжать ее реализовывать затруднительно», — пояснил он.

Источник «Медузы» на телеканале также рассказал, что с РБК-ТВ уйдут генеральный продюсер Александр Богомолов и директор по продукту Игорь Садреев. Садреев на вопрос о возможном уходе заявил: «Пока работаем». Богомолов отказался от комментариев.

Телеканал, по информации источников «Медузы», покинут также глава информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель. Ведущий Станислав Кучер также думает об уходе с РБК-ТВ, рассказал источник в холдинге.

Ранее «Ведомости» узнали, что Муртазаев уходит с РБК-ТВ, чтобы «заняться собственным бизнесом». Источники «Медузы» рассказывали, что это решение было отложено до завершения продажи холдинга РБК Григорию Березкину.

«Новая газета» также писала, что до октября 2017 года в отпуск уходят руководители отделов телеканала. Журналист одной из отправленных в отпуск программ («Прайм-Тайм» и «Истории дня») на условиях анонимности подтвердил «Медузе», что продолжение работы на канале зависит от того, какие кадровые решения примет новое руководство.

Муртазаев пришел на РБК-ТВ из Forbes, где он был главным редактором, в марте 2016 года.