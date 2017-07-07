Риск не уехать летом из Петербурга помог путешественнику вернуть миллионный долг детям

Приставы уже отчаялись разбудить отцовские чувства у неуловимого алиментщика, когда одна из санкций неожиданно сработала. Заехавший в Петербург заядлый турист не смог покинуть страну и спешно начал искать деньги.

Как сообщили в региональном управлении федеральной службы судебных приставов 7 июля, долг мужчины к лету 2017 года перед двумя детьми достиг полутора миллионов рублей, никаких попыток расплатиться предпринято не было. Вмешательство приставов ситуацию особо не улучшило, поскольку должник по указанному в документах адресу не жил, и найти его не могли. Тем не менее исполнители попробовали принудить его к ответственности через запрет на выезд за границу. Мера ожидаемого эффекта не принесла, и мужчина так и не объявился. Безуспешным оказался и арест его счетов: необходимой суммы на них не было.

Все положенные детям полтора миллиона их отец нашёл самостоятельно. Он отсутствовал в стране, а вернувшись ненадолго, оказался заперт: вернуться к путешествиям ему не давал долг. О его размере спохватившемуся родителю рассказали в районном отделе судебных приставов. В кратчайшее время мужчина нашёл деньги и перечислил их детям. Те, впрочем, росли вместе с долгом и уже успели отметить 18-летие.