Пассажир летевшего из США в КНР рейса ранил троих, пытаясь попасть в кабину пилота

Пассажир рейса авиакомпании Delta Аir Lines 6 июля во время полета из американского Сиэтла (штат Вашингтон) в столицу Китая попытался проникнуть в кабину пилота. При этом ранения получили три человека – два пассажира и член экипажа.

Инцидент произошел на борту пассажирского лайнера Boeing 767 вскоре после взлета. Нарушителя обезвредили члены экипажа. Из-за ЧП пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолет приземлился в Сиэтле в 19:40 по местному времени (05:40 седьмого июля по московскому времени в пятницу). Посадка прошла в штатном режиме.

Дебошира передали полиции. Представители авиакомпании заявили, что пассажиры вскоре вылетят в пункт назначения.