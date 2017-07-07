Озеров опроверг свой уход из комитета Совфеда из-за конфликта с Шойгу

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров назвал «домыслами» информацию о том, что он увольняется со своей должности из-за «не сложившихся отношений с министром обороны Сергеем Шойгу».

Озеров подчеркнул, что с главой Министерства обороны его «связывают многолетняя совместная работа и взаимопонимание», пишет 7 июля РБК.

Источник в аппарате палаты заявил журналистам, что Озеров написал заявление об увольнении с поста главы комитета по обороне и безопасности по собственному желанию. По данным агентства, его должны рассмотреть на совещании совета 12 июля. Озеров подтвердил это, пояснив, что уходит из-за необходимости ротации в верхней палате парламента и желания «изменить образ жизни».

О том, что глава комитета Совфеда по обороне и безопасности уходит с должности из-за давления со стороны руководства Минобороны, ранее заявили РБК источник в верхней палате парламента и близкий к Озерову собеседник. Это подтвердил и источник в оборонном ведомстве.

По данным источников РБК в Совфеде, одной из причин ухода Озерова могли стать напряженные отношения с Шойгу. Они рассказали, что «последней каплей» стало не согласованное с Озеровым решение о назначении на его место главнокомандующего Военно-космических сил (ВКС) Виктора Бондарева. Сенатор отметил, что осенью может покинуть и комитет, но не Совет Федерации.

В пресс-службе Минобороны заявили, что решение Озерова об уходе «не стало неожиданностью», его «приняли давно» и оно «мотивировано личными обстоятельствами».

Источник агентства в Минобороны и знакомый сенатора подтвердили информацию о «напряженных отношениях» Озерова и Шойгу. Озеров в комментарии РБК заявил, что «всё может быть».