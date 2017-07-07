В Siemens заявили о расследовании после доставки их турбин в Крым

Руководство компании Siemens заявило о начале расследования после сообщений о закупке «Технопромэкспортом» турбин для энергообъектов в Крыму.

«У нас нет достоверных свидетельств о реальных поставках наших турбин в Крым. Однако мы принимаем эти слухи всерьез и учредили комиссию для расследования данного вопроса, которая работает над проверкой фактов», — говорится в сообщении компании от 7 июля.

В Siemens отметили: если речь идет о перенаправлении недавно приобретенных турбин в Крым, это будет означать нарушение актуальных соглашений, для предотвращения которого «были предприняты все возможные законные меры».

Накануне стало известно, что структура «Ростеха» закупила четыре комплекта газовых турбин для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке. Их произвела немецкая фирма Siemens. Россия доставила оборудование для производства энергии в Крым, несмотря на санкции, запрещающие делать это. Как рассказали в «Технопромэкспорте», изначально планировалось, что на полуостров поставят газотурбинные установки иранской компании MAPNA. Тем не менее стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов, в связи с чем контракт заключен не был.