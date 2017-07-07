Аноним навёл полицию на пистолет с глушителем в парадной на Репищева

Житель Петербурга, пожелавший остаться неизвестным, навёл полицейских на тайник с оружием в жилом доме в Приморском районе. Сдав владельца пистолета, больше на связь он решил не выходить.

Как стало известно «Фонтанке», аноним по телефону направил сотрудников правоохранительных органов в дом 19/3 по улице Репищева около четырёх часов вечера 6 июля. На лестничной площадке девятого этажа, как и обещал таинственный незнакомец, полицейские обнаружили пистолет, по виду похожий на ПМ, со спиленными номерами, горсть патронов и глушитель. Оружие было спрятано в пожарном щитке.

Находку полицейские отправили экспертам и попробовали было снова связаться с информированным собеседником, но тот уже заблокировал номер. Проводится проверка.