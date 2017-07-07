Получивший 20 лет в США летчик Ярошенко написал письмо Путину

Летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюремного заключения, и его жена Виктория написали обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Обращение Виктории Ярошенко написано «на днях». Когда написал письмо ее муж, не уточняется.

Как сообщает 7 июля «Коммерсантъ», в обращениях говорится, что дело против россиянина в США было сфабриковано с целью «дискредитации первых лиц России», в частности российского президента. Константин Ярошенко написал в письме, что исчерпал «все возможные варианты добиться справедливости» и что американские власти мешают его возвращению в России. «Мои силы на исходе»,— пожаловался российский летчик.

Виктория Ярошенко выразила надежду, что Путин обсудит дело ее мужа на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге. Также она затронула тему смерти матери ее мужа — эта ситуация, по словам госпожи Ярошенко, «окончательно подорвала волю» летчика, и семья Ярошенко опасается за его здоровье.

Ранее стало известно, что Константин Ярошенко написал письмо и Дональду Трампу. В нем летчик попросил помиловать его и вернуть на родину, а также поделился трудностями из-за языкового барьера и рассказал о проблемах со здоровьем.

Напомним, российский летчик был арестован в мае 2010 года в Либерии и передан властям США. В сентябре 2011 года его признали виновным в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы. В октябре прошлого года МИД России передал американской стороне запрос на выдачу Константина Ярошенко.