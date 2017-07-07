Фальшивый риелтор оставил петербуржца без миллионов и квартиры

Профессиональная помощь при покупке недвижимости в новостройке закончилась для жителя Петербурга потерей миллионов и квартиры. Полицейские поймали вероятного афериста и теперь ищут других обманутых покупателей.

Как стало известно «Фонтанке» 7 июля, сделка состоялась ещё в начале февраля этого года. В договоре указывалась квартира в строящемся доме на Кондратьевском проспекте, найти её помог риелтор. Он же и составлял необходимые документы.

В стройку 53-летний местный житель вложил три миллиона 700 тысяч рублей. В обмен получил договор долевого участия и обещание, что квартиру через год достроят.

Сомнения возникли не сразу, но спустя месяцы покупатель понял, что договор – подделка. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в конце мая, 6 июля оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Петербурга, проблемы со здоровьем которого смягчили меру пресечения до подписки о невыезде.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиск тех, кого мошенник мог оставить без новых квартир в Северной столице.