Pornhub ограничил вход для пользователей из РФ младше 18 лет

Крупнейший порносайт Pornhub через три месяца после разблокировки в России ввел для российских пользователей обязательную проверку возраста через «ВКонтакте».

Теперь те, кто заходит на сайт из РФ, не могут анонимно указать, что им уже есть 18 лет, просто выбрав дату рождения при входе. В момент подключения к аккаунту «ВКонтакте» Pornhub запрашивает только информацию о пользователе (имя, дату рождения, фотографию и биографию), не получая права делать публикации.

В описании на экране входа Pornhub указывает, что пользователь сам выбирает, «подчиняться ли местным законам, касающимся материалов для взрослых». Был ли жесткий контроль за возрастом пользователей условием разблокировки в России, не уточняется.

С сентября 2016 года по апрель 2017 года Pornhub был заблокирован в России за распространение порнографии. Официально поводом стал пересмотр судебного решения о блокировке, хотя представители Роскомнадзора шутили, что это было сделано в обмен на премиум-аккаунт.

«ВКонтакте» — основная площадка SMM для Pornhub в России, которая начала активно работать после разблокировки. Ведет аккаунт Дмитрий Колодин из Aviasales.