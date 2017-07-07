Петербурженка обвинила мужа в разврате

Жительница Петербурга сочла неподобающим общение мужа с маленькой дочерью. Полицейские с её оценкой согласились и задержали подозреваемого в растлении мужчину.

Как стало известно «Фонтанке», не отцовские чувства 39-летнего родителя к дочери пяти лет женщина заметила вечером 5 июля в квартире на Новоалександровской улице. Возмущенная мать на следующий же день отправилась за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов проверили информацию и на двое суток задержали мужчину. Расследовать случившееся будут по статье о насильственных действиях сексуального характера.