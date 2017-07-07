Сбившую «пьяного мальчика» арестовали до сентября

Женщину-водителя Ольгу Алисову, обвиняемую в совершении ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний ребенок, отправили под арест.

Такое решение, как передает 7 июля «Регнум», принял Железнодорожный городской суд Московской области.

«Суд по ходатайству следственных органов заключил под стражу обвиняемую О. Алисову до 15 сентября», — говорится в сообщении.

23 апреля 2017 г. в городе Железнодорожный Московской области во дворе жилого дома был насмерть сбит 6-летний мальчик. Согласно экспертному заключению, ребенок находился в нетрезвом состоянии. Причем в его крови обнаружили «лошадиную» дозу алкоголя. Водителем, сбившим мальчика, оказалась местная жительница.

Позже была проведена повторная экспертиза. В результате эксперты не смогли установить наличие в смывах крови малыша этилового спирта или продуктов распада алкоголя из-за их летучести.

Дело вызвало широкий общественный резонанс из-за абсурдности результатов экспертизы.