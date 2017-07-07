Подозреваемый в расправе над 9 дачниками под Тверью признан вменяемым

Обвиняемый в убийстве девяти человек в Тверской области Сергей Егоров признан вменяемым по результатам психиатрической экспертизы.

Об этом 7 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Андрея Мишонова, адвоката женщины, которая выжила при массовом убийстве. По словам юриста, теперь злоумышленнику может грозить до пожизненного лишения свободы.

Ранее Егоров был арестован на 90 суток, и ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, ЧП произошло 4 июня на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября». Нетрезвый электрик из Москвы, отдыхавший на даче в компании знакомых, оскорбился их высказываниями в свой адрес, взял охотничий карабин и расстрелял обидчиков. Спастись удалось только одной девушке.