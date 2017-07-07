Трампу вручили методичку перед разговором с Путиным

Президенту США Дональду Трампу подготовили толстую папку рекомендаций перед началом поездки в Европу. Несколько страниц там уделено встрече с Владимиром Путиным.

Как сообщает 7 июля телеканал CNN, перед стартом европейского турне Трампа, в ходе которого он уже посетил Польшу, а сегодня должен принять участие в саммите G-20 в Гамбурге, президент США получил толстую папку с рекомендациями для каждой из девяти встреч с иностранными лидерами. Источник телеканала в Белом доме сообщил, что предстоящему разговору с Владимиром Путиным посвящено всего несколько страниц.

Собеседник CNN в Белом доме рассказал, что материалы к встрече с российским президентом готовились в спешке. Рекомендации состоят из лаконичных предложений. Их цель – помочь президенту быть сосредоточенным во время общения.

Отмечается, что в этом случае материалы готовили государственный секретарь Рекс Тиллерсон, занимающий достаточно жесткую позицию в отношении России министр обороны Джеймс Маттис, а также отвечавшая в Совете национальной безопасности за Европу и Россию Фиона Мэй, известная критикой в адрес российского президента.

Считается, что Трамп обычно прислушивается к рекомендациям, которые пишут ему эти люди. Однако президент является достаточно непредсказуемым человеком, а потому сейчас невозможно предсказать, затронет ли он на встрече с Путиным, например, вопрос о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы.

Между тем до сих пор неясно, сколько времени продлится встреча, которая запланирована на 16:45 мск. В Кремле на разговор Путина с Трампом заложили около часа, тогда как в Белом доме – 30 минут.

Как ранее рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве рассчитывают, что первая встреча Путина с Трампом поможет установить рабочий диалог между двумя лидерами.