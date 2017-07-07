Маск выиграл тендер на создание крупнейшего в мире аккумулятора
Компания Tesla Илона Маска выиграла тендер на создание крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора — Tesla Powerpack, — чтобы обеспечить один из регионов Австралии электроэнергией.
Об этом Tesla сообщила в своем блоге 6 июля.
Согласно поставленной задаче, компания должна будет создать аккумулятор на 100 МВт в срок до декабря 2017 года. Этот проект будет реализован в совместной работе с несколькими ветряными электростанциями.
«Tesla Powerpack будет заряжаться от возобновляемых источников энергии парка ветряных электростанций Hornsdale, а затем поставлять электричество в пиковые часты, чтобы поддерживать надежную работу энергоинфраструктуры Южной Австралии», — говорится в сообщении компании, которое цитирует «Газета.ру».
Ранее Маск пообещал спасти Австралию от проблем с поставками электроэнергии.
Справка:
Илон Рив Маск — канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; миллиардер.
Основатель компании Paypal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; председатель совета директоров, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; член совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями.
В рейтинге миллиардеров журнала Forbes в 2016 году его состояние оценивается в $10,7 млрд.
В декабре 2016 года вошел в состав Президентского форума по стратегии и политике при президенте США Дональде Трампе — группы из 16 американских предпринимателей, задача которой состоит в том, чтобы консультировать 45-го президента США по вопросам, связанным с экономическим ростом, созданием новых рабочих мест и повышением производительности труда.