Маск выиграл тендер на создание крупнейшего в мире аккумулятора

Компания Tesla Илона Маска выиграла тендер на создание крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора — Tesla Powerpack, — чтобы обеспечить один из регионов Австралии электроэнергией.

Об этом Tesla сообщила в своем блоге 6 июля.

Согласно поставленной задаче, компания должна будет создать аккумулятор на 100 МВт в срок до декабря 2017 года. Этот проект будет реализован в совместной работе с несколькими ветряными электростанциями.

«Tesla Powerpack будет заряжаться от возобновляемых источников энергии парка ветряных электростанций Hornsdale, а затем поставлять электричество в пиковые часты, чтобы поддерживать надежную работу энергоинфраструктуры Южной Австралии», — говорится в сообщении компании, которое цитирует «Газета.ру».

Ранее Маск пообещал спасти Австралию от проблем с поставками электроэнергии.