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07.07.2017 00:59

Служителя Кельтской церкви госпитализировали из отдела полиции в Петербурге

Пресвитера Ассоциации христианских евхаристических общин Александра Хмелева увезли в больницу из отдела полиции в Петербурге в ночь на 7 июля.

Как сообщили «Фонтанке» активисты из группы «Помощи задержанным в Петербурге», в ночь на 7 июля Хмелева увезли в Елизаветинскую больницу из 59 отдела полиции Выборгского района, в котором он должен был ждать суда. По словам активистов, в клинику он был доставлен на осмотр. До этого Хмелев якобы упал и получил травмы.

Молодого человека задержали на Невском проспекте вечером 6 июля. На пересечении с Малой садовой улицей проходила акция в поддержку политзаключенных. Полиция остановила Хмелева для проверки документов. Причиной для доставки в отдел стал неоплаченный штраф. Его Хмелев получил за нарушение порядка проведения митинга. На днях служитель Кельтской церкви подал жалобу в горсуд Петербурга.


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