Банк Санкт-Петербург банкротит гендиректора завода «Лиссант»

ПАО «Банк Санкт-Петербург» подал в суд на генерального директора АО «Вентиляционный завод «Лиссант» Анатолия Сомова. Заявление с требованием признать Сомова несостоятельным опубликовано 6 июня на сайте Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти. К производству иск пока не принят.

Год назад суд принял решение ввести процедуру наблюдения за «Лиссантом». За четыре месяца до этого вентиляционный завод, считавшийся одним из крупнейших в России, закрыл все свои филиалы в стране. Причиной стали сложности с обслуживанием кредитов.

В 2012 году ПАО «Банк Санкт-Петербург» подписало с заводом соглашение о его финансировании. Кредитная линия объемом 7,5 млн долларов была открыта на три года и направлена на покрытие хозяйственной деятельности предприятия. На тот момент объем инвестиций в развитие на вентиляционном заводе составлял 12% от годового оборота.

В конце прошлого года «Лиссант» выплатил бывшим сотрудникам полтора миллиона рублей. Решающим аргументом погасить долги по зарплате стал возможный арест оборудования, сообщили в пресс-службе УФССП по Петербургу.