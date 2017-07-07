Владимир Кехман возвращается к работе

Генеральный директор Новосибирского академического театра оперы и балета Владимир Кехман 7 июля возвращается к работе после отпуска. «Его отпуск по уходу за ребенком завершен, – сообщил «Фонтанке» осведомленный источник в театре. Ранее Кехман говорил «Фонтанке», что намерен принять участие в Коллегии минкульта, которая состоится 8 июля в Царском Селе в Петербурге.

В конце июня стало известно, что директор Новосибирского театра и художественный руководитель Михайловского оформил отпуск по уходу за ребенком после рождения дочери, появившиеся на свет 3 апреля. По закону такой отпуск может быть взят отцом или матерью на 1,5 года с возможностью продления до трех лет. Причем, отмечал Кехман, отпуск касается только работы в должности директора Новосибирского театра. По его словам, решение было согласовано с министерством культуры. СМИ приводили следующую последовательность событий в изложении Владимира Абрамовича: Незадолго до родов его супруга прилетела во Францию, была госпитализирована и ей пришлось рожать за границей, а после родов Кехман взял заботы о новорожденной дочери на себя.

«Дочери исполнилось три месяца, она окрепла. В первые недели жизни она требовала ежеминутной заботы, и я очень рад, что смог всё это время быть с семьей и ухаживать за ребенком. Я возвращаюсь к работе. В связи с тем, что общественность проявляет высокий интерес к моим семейным обстоятельствам, могу сообщить, что теперь жене будет помогать бабушка, которая прилетела из Новосибирска», – приводит наш источник слова Кехмана, ставшие известными в театре 6 июля.

По данным «Фонтанки», срочный выход на работу может быть связан с реакцией высокопоставленных федеральных чиновников на прозвучавшие в СМИ предположения о том, что Кехман не собирается возвращаться в страну в ближайшие годы.

В ближайшие месяцы в отношении директора Новосибирского театра может быть завершена процедура личного банкротства, окончание которой предполагает запрет на занятие административных должностей в течение последующих трех лет.

По данным «Фонтанки», Владимир Кехман прилетит в Петербург вечером 7 июля и на следующий день встретится с министром культуры Владимиром Мединским.