Сбившую «пьяного мальчика» в Подмосковье отправили под арест

21 июня стало известно, что проведенная в Главном управлении криминалистики Следственного комитета России (СКР) экспертиза установила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему мальчику. Также подтвердилось наличие в них алкоголя.
ДТП произошло 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris сбила мальчика во дворе дома. Машина проехала сверху, затем зацепила ребенка днищем и протащила несколько метров. Позднее следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет.