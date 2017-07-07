Сбившую «пьяного мальчика» в Подмосковье отправили под арест

Железнодорожный суд Московской области постановил арестовать женщину, сбившую шестилетнего мальчика во дворе дома в подмосковной Балашихе. Об этом в четверг, 6 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Мособлсуда Наталья Осипова. По ее словам, мера пресечения Ольге Алисовой избрана до 15 сентября.

Алисова своей вины не признает, сообщила ее адвокат Наталия Куракина.

6 июля что виновницу ДТП задержали после того, как следователи управления МВД по Московской области установили и задокументировали факт нарушения ею подписки о невыезде.

Кроме того сообщалось, что отец погибшего ребенка Роман Шимко признан потерпевшим по делу о халатности судебных экспертов, давших заключение о присутствии в организме его сына Алексея алкоголя. Оно было возбуждено в середине июня.