Манчини пытается лично уговорить Маноласа на переход в «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» предпримет еще одну попытку договориться с защитником «Ромы» Костасом Маноласом. Как сообщает в четверг, 6 июля, Calciomercato, в процесс переговоров вмешался лично главный тренер сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что «Зенит» решил отказаться от греческого защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Руководство петербургской команды осталось крайне недовольно его поведением. Сначала Манолас пропустил контрольное медицинское обследование. Вскоре появилась информация, что игрок недоволен предложенным ему на подпись контрактом, в котором его зарплата была привязана к курсу рубля.

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), полузащитник Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).