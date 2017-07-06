Nota Bene: Как повинность стала популярным занятием

06.07.2017 22:55

В этот день в 1803 году повелением Александра I в Петербурге была учреждена постоянная пожарная команда.

Таким образом, жители города уже не должны были сломя голову бежать на пожары — борьба с огнем становилась уделом профессионалов.

Вообще то порядок тушения пожаров был оговорен еще в 1649 году, когда вышел царский "Наказ о Градском благочи­нии", в котором оговаривались основные правила противопожарной службы. В частности утверждался порядок объездов охраняемой территории, оговаривалось наличие специального инвентаря, и что важно — отмечалась ответственность за беспечное обращение с огнем.

Петр I в Петербурге организовал одну из первых ведомственных пожарных команд при Адмиралтействе — корабли тогда строили из дерева, там были большие его запасы, и пожар имел огромное значение и для города и для флота. Были закуплены пожарные насосы и брандспойты к рукавами из промаслянной кожи.

В 1722 году Петр постановил начать строительство специальных пожарных плашкоутов, то есть судов с малой осадкой, которые могли бы ходить по каналам и рекам Петербурга. На этих плашкоутах перемещался необходимый инвентарь, были установлены системы насосов и плашкоут мог в период навигации довольно быстро прибыть к месту пожара и приступить к его тушению.

В 1740 году были утверждены новые нормы ведомственной пожарной охраны, в которых были прописаны нормативы наличия всевозможного инвентаря — багров, ведер, песка, топоров и прочих полезных вещей. Однако складывалась странная ситуация — каждый должен был тушить пожар по ведомственному назначению. Правда, горожане в случае пожара должны были обеспечивать активную помошь. Правда, зачастую она была весьма бестолковой.

Именно поэтому еще осенью 1802 года молодой император пошел по весьма прогрессивному для всего мира пути — создания постоянных, профессиональных пожарных команд, которые формировались из солдат так называемой «внутренней стражи». Это была полноценная военная служба и по сроку, и по ответственности — пожаров тогда было много, очень много.

Профессиональная система обеспечивала пожаротушение любого здания на установленном участке, и сами огнеборцы обеспечивали круглосуточное наблюдение на своей подведомственной территорией. Во главе каждого участка стоял брандмейстер, который не только командовал своей командой, но и взаимодействовал с коллегами из других команд. Все вместе они подчинялись брандмайору.

И вот что удивительно — через несколько десятилетий горожане сами стали объединяться в добровольные противопожарные дружины, желая помогать профессионалам и пропагандировать безопасное обращение с огнем. То, что когда то было невыносимой повинностью в новых условиях стало восприниматься как гражданский долг.