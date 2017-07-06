Задержанный в Петербурге пресвитер Кельтской церкви переночует в полиции

Служитель Ассоциации христианских евхаристических общин Александр Хмелев, задержанный на Невском проспекте в Петербурге, остается ночевать в отделе полиции.

Как сообщают активисты из группы «Помощь задержанным в Петербурге», в ночь на 7 июля Хмелев не вернется домой. В 59 отделе Выборгского района он будет ждать суда, который должен состояться утром.

Пресвитера задержали на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы вечером 6 июля. Там же состоялись пикеты в поддержку политических заключенных. Полноценно поучаствовать в них Хмелев, которого в силу его взглядов называют ЛГБТ-священником, не успел. Полицейские остановили молодого человека для проверки документов. Причиной для доставки в отдел стал неоплаченный штраф. Его Хмелев получил за нарушение порядка проведения митинга. На днях служитель Кельтской церкви подал жалобу в горсуд Петербурга. Пресвитера неоднократно замечали на акциях протеста разных масштабов. В том числе, 12 июня на Марсовом поле.