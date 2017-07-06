Открытый огонь в Металлострое потушили за четыре часа

Ранг пожара на лакокрасочном заводе в Колпинском районе Петербурга вечером 6 июля снижен до первого номера, пожарные проливают пепелище.

Как сообщает региональное управление МЧС, с помощью почти двухсот пожарных, вертолётов и поездов огонь удалось потушить ещё к 9 часам вечера. Сейчас остатки ангара проливают водой, огнеборцы разбирают завалы.

Напомним, огонь вспыхнул на заводе "Невские краски" на дороге на Металлострой, дом 5ц, в пять часов вечера. Пламя разгорелось моментально и к моменту прибытия МЧС ранг сразу подняли до третьего из пяти номеров сложности. К шести часам на помощь к 178 пожарным добавились вертолеты, которые выливали на ангар воду не менее 40 раз, и два специальных поезда. Огонь через канализацию добрался ещё до одного здания, к семи часам оба очага были локализованы. Общая площадь пожара превысила 5 тысяч квадратных метров. http://m.fontanka.ru/2017/07/06/153/

Все время с начала пожара на месте работали выездные лаборатории, шёл мониторинг со стационарной станции неподалёку. Превышения опасных веществ в воздухе обнаружено не было.

По имеющейся на сегодняшний момент информации, от огня никто не пострадал.