Варшавская речь Трампа по гамбурскому счету

Зачем президент Трамп решил позлить президента Путина в канун долгожданной встречи – «Фонтанка» спросила у политологов.

Россия должна «прекратить дестабилизирующие действия в Украине и где бы то ни было ещё» и покончить с поддержкой «враждебных режимов» в Сирии и Иране. Это сказал президент США Дональд Трамп, выступая 6 июля в Варшаве. Днём позже, 7 июля, в рамках саммита G20 в Гамбурге он должен встретиться с президентом Путиным. До варшавской речи Трампа от их беседы не то чтобы многого ждали, но как-то на неё надеялись. На что надеяться после варшавской речи Трампа – непонятно.

Дональд Трамп выступал на площади Красиньского перед памятником героям варшавского восстания 1944 года. Очень почитаемое поляками место. А поляки для США – очень важный народ. «Старый и верный союзник» – сказал американский президент. Во-первых, в США есть большая польская диаспора, которая, подчеркнул сам Трамп, голосовала за него в 2016 году. Во-вторых, Польша в Евросоюзе считается едва ли не самой проамериканской страной. И это проиллюстрировали сами варшавяне. На площади людское море с бело-красными и звёздно-полосатыми флажками целый час неутомимо скандировало: «До-нальд Трамп! До-нальд Трамп!». Так, словно эту страну он тоже пообещал сделать great again.

Выступление Трампа длилось 36 минут. Из них почти двадцать он говорил об истории Польши, демонстрируя поразительное знание вопроса. Родина Коперника и Шопена. Страна, которую всё время кто-то хотел поделить, а она «никогда не сломилась». На этих словах Трампу пришлось делать паузу, потому что народ на площади совсем расчувствовался. Потом он будет делать много таких пауз. Между тем, главное было впереди.

– В 1920 году Польша остановила советскую армию, собиравшуюся захватить европейские страны, – блистал эрудицией Трамп. – Девятнадцатью годами позже, в 1939-м, на вашу территорию снова вторглись: с запада – Германия, с востока – Советский Союз.

Он перечислил ужасы, которые пришлось пережить польскому народу при «двойной оккупации»: Холокост, Варшавское гетто и восстание в нём, «уничтожение этого прекрасного города».

– Летом 1944 года нацистские и советские войска готовили ужасную и кровавую битву в Варшаве, – продолжал Трамп. – Посреди этого ада варшавяне восстали, чтобы защитить свою родину.

Ещё он сказал, что после войны на протяжении четырёх десятилетий Польша вместе с другими странами Восточной Европы боролась с теми, кто уничтожал её национальный дух, а в 1979 году (именно так) победила, потому что «польский характер никому не сломить» и «Польша всегда будет побеждать». И что теперь она – «одна из ведущих стран Европы». Словом, выяснилось, что о поляках Трамп знает до ужаса много. Правда, дотошная американская пресса тут же выискала, что варшавская речь их президента подозрительно похожа на статью «Польша» в англоязычной Википедии. Но какая, в конце концов, разница, главное – полякам понравилось.

На двадцатой минуте Дональд Трамп разобрался с польской историей и перешёл к «серьёзным угрозам для безопасности и образа жизни» всего Запада. Пообещал остановить «терроризм и экстремизм любого рода». Один раз упомянул исламистов, прежде чем элегантно совершить переход на другие угрозы.

– Сегодня Запад сталкивается с новыми формами агрессии, включающими пропаганду, финансовые преступления, кибервойну, – объявил Трамп. – Мы призываем Россию прекратить её дестабилизирующие действия в Украине и где бы то ни было ещё и поддержку враждебных режимов, в том числе – в Сирии и в Иране. А вместо этого – присоединиться к сообществу ответственных стран в нашей борьбе против общего врага и в защите цивилизации как таковой.

В целом – ничего нового. Но зачем надо было говорить это за день до встречи с лидером такой опасной России?

Директор центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик Алексей Арбатов считает, что американский президент не хотел обидеть Россию. Он вообще говорил для другой аудитории.

– Конечно, атмосферу встречи в Гамбурге это не улучшит, – замечает политолог. – Но эту вторую часть своей речи Трамп сказал для Конгресса США и для американской прессы, чтобы дать им понять: он едет к Путину не для того, чтобы брататься и идти на всевозможные уступки. А первую часть он говорил для польской аудитории, чтоб они тоже высказали ему одобрение. В США мощное польское лобби.

При этом, добавляет он, Трамп не забывал, что в России его тоже услышат. Но не очень об этом тревожился.

– Если бы он хотел достичь соглашения с Путиным любой ценой, он бы так не поступил, – полагает Арбатов. – Но он идёт на эту встречу, чтобы отметиться. В конце концов, смешно: прошло столько времени, он встретился и с Си Цзиньпином, и с Порошенко, и со всеми, с кем мог, а с Путиным они так и не пересеклись. В Америке многие вообще были против их встречи, но Трамп настоял на своём. И считает, что и так сделал достаточно.

Сама по себе встреча в Гамбурге и до варшавской речи не обещала грандиозных сдвигов.

– Это первая и чисто ознакомительная встреча, – объясняет Арбатов. – Они пожмут друг другу руки, скажут, что нужно сотрудничать, покончить с напряжённостью и бороться с общим врагом – и всё.

Россия, отмечает политолог, тоже перед Гамбургом демонстративно укрепляла позиции, в частности – Путин беседовал и подписывал договоры с Си Цзиньпином. И даже вручил китайскому лидеру высший орден Российской Федерации – Андрея Первозванного.

– Это возвращает нас к советским временам, когда Гамаль Абдель Насер, президент Египта, получал звезду героя Советского Союза, – напоминает Арбатов. – А если завтра с Китаем испортятся отношения? Мы что, будем орден обратно требовать?

Правда, Путин не обзывал Америку нехорошими словами и ни в чём её не обвинял, во всяком случае – накануне дружеской, как ожидается, встречи. Но у Путина, объясняет Алексей Арбатов, и необходимости такой не было.

– Путина в России не шельмует пресса, – перечисляет политолог. – Против него не принимает мер парламент, его не трамбует правительство. Он хочет – дружит с зарубежными партнёрами, не хочет – не дружит. Вот турки сорвали встречу в Астане, но всё равно нам друзья. Американский президент так не может, на него сразу наедут и парламент, и пресса, и партии, и неправительственные организации, и научные центры – кто только сможет. То есть наш президент имеет очень большие преимущества перед американским.

Как будет реагировать наш президент – предсказать трудно. Скорее всего, предполагает Алексей Арбатов, остротами в своём стиле.

– Какую-нибудь шутку, колкость он наверняка отпустит, – считает политолог. – Что-нибудь о том, что не только Россия подрывает стабильность.

Политолог Сергей Марков, экс-депутат Госдумы, директор Института политических исследований и доверенное лицо президента Путина, убеждён, что Трамп вообще-то жаждет встречи в Гамбурге, потому что хочет у российского президента поучиться.

– Трамп хочет встречи с Путиным по нескольким причинам, – объясняет политолог. – Во-первых, ему нужно улучшить отношения с Россией. Во-вторых, Путин – величайший общественный деятель современного мира. Это знают все. Трамп хочет понять, в чём секрет власти, успеха, политической харизмы. Путин – это же такой Шварцнеггер политической поп-культуры мира!

Конечно, необязательно было кусать «шварцнеггера» перед знакомством, позволяя себе антироссийское высказывание. Но Трамп сделал это, по мнению политолога, потому что нуждается в алиби. Перед собственным Конгрессом.

– Это нормально, – уверен Марков. – Во-первых, мачо – они всегда так и дружат: сначала друг другу по морде, а потом «ну что, братан, пойдём выпьем». Во-вторых, у Трампа есть свора врагов, которые вцепились в него, как собаки, критикуя за то, что он хочет дружить с Путиным.

Так что Трамп, резюмирует Марков, «проводит правильную подготовку». Причём «Москва ему в этом помогает».

– Москва искусственно ухудшает российско-американские отношения, чтобы потом их так же искусственно улучшать, – объясняет политолог. – Есть обоюдный интерес в улучшении отношений, и вот они разыграли такую комбинацию.

Путин, по мнению Маркова, ответит на выпад так, как положено человеку его профессии.

– Путин – разведчик, – говорит политолог. – Разведчики привыкли иметь дело с врагами всех категорий. Для разведчика люди без недостатков – ущербные, потому что их не на чем поймать. Так что Путин с полным пониманием отнесётся к тому, что Трамп поехал в Европу зарабатывать себе алиби перед встречей с российским президентом.

Тем временем европейские лидеры, добавляет Марков, «прильнули к телевизорам и следят за Путиным и Трампом, как за хоккейным матчем». И попытаются повлиять на Россию с её, как сказал Трамп, «дестабилизирующими действиями в Украине». Но это у них не получится.

– Они могут влиять, но не настолько, – отмечает Сергей Марков.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»