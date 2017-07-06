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22:00 06.07.2017
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19:27
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19:22
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19:21
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19:08
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06.07.2017 21:48

«Стрижи» покажут высший пилотаж над Финским заливом

Фигуры высшего пилотажа продемонстрируют зрителям шесть истребителей в небе над Финским заливом в Петербурге 9 июля. Мероприятие приурочено к 105-летию Военно-воздушных сил России.

Как сообщает комитет по печати Смольного, наземная часть праздника начнётся в «Ленэкспо» с 11 часов утра воскресенья. К трём часам дня в небе появятся «Стрижи» – шесть самолётов покажут фигуры «бочка», «зеркало», «колокол» и другие зрелищные элементы. Помимо авиашоу, на мероприятии будет показана военная техника и можно будет записаться в армию по контакту.

«Стрижи» – авиационная группа из  шести истребителей МиГ-29. Была сформирована в 1991 году и уже спустя два года удостоена звания «Лучшая пилотная группа мира» на авиасалоне в Малайзии. Самолёты базируются в 60 километрах от Москвы, на аэродроме «Кубинка».


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