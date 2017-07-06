Первая встреча Путина и Трампа продлится около часа

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге запланирована на вторую половину 6 июля.

По данным РИА Новости, беседа двух лидеров должна начаться в 15.45 по местному времени (16.45 мск).

Как передает «Интерфакс», в соответствии с графиком встреча состоится около 16.00 по местному времени (17.00 мск).