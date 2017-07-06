Пожар на лакокрасочном заводе в Петербурге обошёлся без жертв

Возгорание на пяти тысячах квадратных метров в промзоне на дороге на Металлострой в Петербурге, которое весь вечер 6 июля тушили две сотни пожарных, практически ликвидировано . Пострадавших и погибших нет.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, ранг пожара снижен до 2-го, что говорит о победе над огнем. В ликвидации чрезвычайного происшествия участвовали три вертолета, которые совершили 40 сбросов воды на горящий ангар, а также два пожарных поезда.

Так как на складе с горючими емкостями и газовыми баллонами была серьезная угроза взрыва, пожарные дважды совершали пенные атаки на огонь.

Практически с начала возгорания в районе промзоны работали экологические станции, которые совершали замеры содержания вредных веществ в воздухе. Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии полутора километров от склада, но ветер дул не в их сторону, поэтому загрязнения , если верить аппаратуре, не произошло.

Напомним, пожар начался в ангаре на дороге на Металлострой, дом 5ц, где расположен Невский лакокрасочный завод, в пять часов вечера. На месте за полтора часа собрались 178 пожарных. Выгорела площадь в 4800 квадратных метров, внутри ангара находились емкости с горючими жидкостями, также была вероятность взрыва баллонов с газом. Пожар тушили по третьему номеру сложности.