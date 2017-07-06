Пресвитер Ассоциации Кельтской церкви задержан в Петербурге

Активист и пресвитер Ассоциации христианский евхаристических общин Александр Хмелев задержан вечером 6 июля в центре Петербурга.

Знакомые Хмелева сообщили, что его задержали на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Пресвитера, по их словам, повезли в отдел полиции из-за якобы возбужденного ранее уголовного дела.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что в указанном месте действительно был остановлен молодой человек для проверки документов. Выяснилось, он не оплатил ранее наложенный штраф за административное правонарушение.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в 59 отдел полиции Выборгского района.

Ранее служитель Кельтской церкви был оштрафован районным судом Петербурга за нарушение порядка проведения митинга. Хмелев подал апелляционную жалобу в городской суд.

Пресвитер неоднократно был замечен на акциях протеста разных масштабов. В том числе, 12 июня на Марсовом поле.

В День России на Марсовом поле собралось около 10 тысяч протестующих. Порядка 530 из активистов были привлечены к административной отвественности.