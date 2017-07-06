Руководитель РБК ТВ покинет холдинг

РБК ТВ покидает управляющий директор Эльмар Муртазаев.

Об этом сообщают «Ведомости» 6 июля со ссылкой на двоих сотрудников холдинга и человека, знакомого с владельцами РБК.

Как уточняет издание, Муртазаев предупредил об уходе несколько месяцев назад бывшего владельца холдинга Михаила Прохорова. Он решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес.

«Насколько мне известно, Муртазаев – очень профессиональный журналист. Если он уйдет из РБК, будет очень жаль. Всегда с трудом расстаюсь с хорошими людьми», – заявил «Ведомостям» владелец РБК Григорий Березкин.

«РБК ТВ» входит в одноименный медиахолдинг. Муртазаев возглавляет канал с начала 2016 г. Две недели назад Березкин купил контрольный пакет этого холдинга у Михаила Прохорова. Условия сделки не раскрывались.

Собеседники «Ведомостей» предполагают, что вместе с Муртазаевым может уйти часть команды канала. Насколько сильными будут изменения, зависит в том числе и от того, кто заменит Муртазаева и насколько новый директор захочет обновить команду. Скорее всего, канал станет еще больше ориентироваться на новости бизнеса и меньше – на политическую повестку, полагает один из собеседников «Ведомостей». Также канал может производить видеоматериалы для новостных сайтов РБК, добавляет он.