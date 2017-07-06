Эколаборатории не нашли превышения концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Металлострое
Специалисты двух петербургских эколабораторий, которые приехали к месту масштабного возгорания на лакокрасочном заводе в Металлострое, заявили вечером 6 июля, что они не зафиксировали превышения вредных веществ в воздухе.
Впрочем, как стало известно "Фонтанке", ГУ МЧС, чья передвижная лаборатория в течение часа после начала пожара была в промзоне, констатировало это без всякого обоснования какими-либо цифрами.
А вот стационарная лаборатория № 25 комитета по природопользованию подтвердила свои утверждения фактическими данными: содержание оксида углерода на пик пожара в 18.20 в воздухе не превысило 0,02-0,03 от предельно допустимой нормы, оксида азота – 0,01-0,02, диоксида азота — 0,18-0,28, серы -0,01-0,02.
Справка:
Напомним, пожар начался в ангаре на дороге на Металлострой, дом 5ц, где расположен Невский лакокрасочный завод, в пять часов вечера. На месте за полтора часа собрались 178 пожарных. Выгорела площадь в 4800 квадратных метров, внутри ангара находились емкости с горючими жидкостями, также была вероятность взрыва баллонов с газом. Пожар тушили по третьему номеру сложности.
Предприятие «Невские краски» производит лакокрасочные материалы промышленного и строительного назначения. На заводе есть три цеха – лаков и специализированного сырья для лакокрасочных материалов, эмалей и цех водно-дисперсионных материалов. Согласно информации с сайта предприятия, завод делает краски для ГМК «Норильский никель», ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».