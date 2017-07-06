В МЧС все Пучков

Еще
22:00 06.07.2017
Пришлите свою новость!
21:48
«Стрижи» покажут высший пилотаж над Финским заливом
21:36
Пожар на лакокрасочном заводе в Петербурге обошёлся без жертв
21:31
Первая встреча Путина и Трампа продлится около часа
21:23
На севере КАД введут серьезные ограничения и закроют съезд
21:00
При прорыве на улице Васенко машины закидало камнями
20:21
Пресвитер Ассоциации Кельтской церкви задержан в Петербурге
20:15
Руководитель РБК ТВ покинет холдинг
20:09
Эколаборатории не нашли превышения концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Металлострое
19:40
Конкурс на ремонт Интендантских складов на улице Глинки не состоялся
19:34
«Малага» хочет арендовать у «Зенита» Хави Гарсию
19:27
«Фонтанка» за 60 секунд – 6 июля
19:22
Пожар в Металлострое локализован. Ищут причины возгорания
19:21
Матвиенко выступила против приравнивания СМИ к иноагентам
19:08
В Крыму появятся парки Минобороны «Патриот»
19:02
Тушить пожар в Металлострое вызвали вертолеты и специальный поезд
18:57
В центре Петербурга закроют движение в честь работников флота
18:51
На Филиппинах более 10 человек пострадали в результате землетрясения
18:44
В Закарпатье отказались называть улицу именем Бандеры
18:37
В ЦБ шокированы июньской инфляцией
18:30
Тела четырех зарезанных детей и их отца нашли в доме в штате Джорджия
18:24
ЦБ не исключает, что кризис повторится
18:17
ФСБ задержала начальника уголовного розыска в Тосно
18:11
Албин помянул Даниила Гранина на горе Афон
18:09
В НИИ скорой помощи спасли петербурженку от смертельного отравления метанолом
18:08
Смольный: В горящем ангаре емкости с горючими жидкостями и газовые баллоны
18:03
Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра сыграют в футбол в Миккели
18:00
На место пожара в Металлострое направлена передвижная химическая лаборатория МЧС
17:58
Общественная палата РФ открыла горячую линию для абитуриентов с инвалидностью
17:52
Горсуд смягчил приговор водителю, наехавшему на пенсионерку со скоростью пешехода
17:52
УФАС запретит Смольному продавать рекламу в Финском заливе
17:48
В Ботаническом саду в последний раз в сезоне зацветет Царица ночи
17:48
Выборгское шоссе парализовали ДТП: к перевертышу прилетал вертолет
17:41
Кому достанется футбольный кот-оракул Ахилл из Эрмитажа
17:41
За один день Балтинвестбанк подал иски почти на 300 миллионов
17:34
Дело Михальченко о контрабанде алкоголя завершено
17:31
SUP-фестиваль ограничит движение по набережной Грибоедова
17:30
Пожару в Металлострое присвоили третий номер сложности
17:18
СМИ: «Зенит» в Милане ведет переговоры о покупке защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби
17:12
В Металлострое горит лакокрасочный завод. Очевидцы сообщают о взрывах
17:08
Минюст опубликовал признаки самозанятых
17:00
Москалькова получила ответ от СК о преследовании геев в Чечне
16:54
Агапитова просит НТВ опровергнуть информацию о "секте" в Аничковом лицее
16:46
В Нигере 14 человек расстреляли по ошибке
16:43
Вторая ракетка России оштрафован на $15 тысяч за неспортивное поведение
16:39
Женщину, задавившую «пьяного» мальчика в Балашихе, задержали спустя 2,5 месяца после ДТП
16:38
Бухгалтер компании-представителя "Ленфильма" получила условный срок за мошенничество
16:37
ФСБ задержала начальника уголовного розыска в Тосно
16:33
В Томске взорвалась подстанция
16:28
Кержаков устроил в Инстаграме голосование, заканчивать ли ему карьеру
16:22
Китайская компания вложит до $1 млрд в инфраструктурные проекты в России
16:16
Из доходного дома на Восстания выгоняют мини-отель
16:11
Вопрос о банкротстве экс-президента Балтийского банка будут решать осенью
16:10
СК возьмет на контроль дело о 13-летней роженице в Екатеринбурге
16:01
Бывшее здание финского консульства стало памятником архитектуры
15:59
Глава Южной Кореи заявил, что не хочет войны с КНДР
15:55
В Петербурге ожидают сотни тысяч желающих поклониться мощам Николая Чудотворца
15:42
Трамп: Американские военные обеспечивают независимость Европы
15:35
Вольное историческое общество: Мединский не отличает научную гипотезу от фантазии
15:30
Пятая часть преподавателей вузов в России хотят сменить работу
15:18
«Аэрофлот» накажет своих агентов за отсутствие связи с пассажирами
15:16
В Белоруссии осудили пытавшегося ввезти оружие и «Майн кампф» россиянина
15:10
Виктор Озеров уходит с поста главы оборонного комитета Совфеда
15:03
Трамп призвал Россию прекратить агрессию на Украине
14:56
Говорунов: Гайд-парк с Марсова поля вряд ли переедет
14:47
Минэкономразвития: Безработных стало больше из-за холодной погоды
14:40
Отца «пьяного» мальчика признали потерпевшим по делу о халатности
14:34
Россиянка 10 лет жила с марлевым тампоном в животе
14:27
Сарсания: Кокорина не отдадим
14:20
ЮНЕСКО сообщила об угрозе историческому центру Вены
14:12
Пассажиропоток "Аллегро" за год вырос на 30%
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
06.07.2017 20:06
6 Комментариев

В МЧС все Пучков

Спасать подростков в Карелии из Ленобласти никто не поехал, потому что некому. За трагедией 47news разглядел разрушение структуры МЧС по всей России.
В МЧС все Пучков
interpress.ru

Расформированы десятки боевых подразделений, сокращены тысячи человек, зарплаты задерживаются, авиация не взлетает. Но денег ведомство потребляет все больше, а зампрокурора РФ Буксман одинок.

По информации МЧС Карелии, 5 июля в заливе Импилахти Ладожского озера продолжились поиски трех подростков, пропавших в акватории 19 июня. При этом уже через неделю после трагедии наземная и подводная группировка была сокращена. Как объясняли 47news в пресс-службе ведомства, на осмотр береговой линии были потрачены максимально возможные средства. Численность сократилась с 260 до 60 человек. Это вместе с волонтерами. Количество профессиональных спасателей среди этого числа в карельском МЧС тогда уточнить не смогли.

По данным 47news, в операции участвовало четыре водолаза из Петербурга. Они прибыли из поисково-спасательного подразделения "Восточный Кроншпиц", который базируется на Васильевском острове. Еще семь водолазов прибыли из Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра", расположенного, как это ни странно, в Вологодской области. На сегодняшний день задействованы три водолаза. Почему из ближайшего региона, которым является Ленобласть, не было направлено ни одного спасателя, разбирался 47news.

Ликвидированное МЧС

Для понимания скажем, что машины, которые читатель регулярно видит рядом с горящими домами – это не те спасатели, которые в первую очередь принимают участие в поисково-спасательных операциях, подобных карельской. Этим занимаются региональные поисково-спасательные отряды (РПСО). До октября 2016 РПСО по Северо-Западу базировался в Мурино Всеволожского района Ленобласти. В составе поисково-спасательного подразделения было 34 спасателя. В конце 2016 года "Мурино" было ликвидировано. Там же располагался учебно-тренировочный комплекс. Сегодня он не используется. Запустение наступило столь быстро, что уже в январе нынешнего года оттуда угнали новенький "КамАЗ".

В Мурино дислоцировалось также подразделение из двух десятков профессиональных водолазов. Именно они в 2011 году до последнего работали на затонувшем теплоходе "Булгария". Тем не менее, подразделение было ликвидировано. Как и газоспасательное подразделение по работе со взрывоопасными предметами, где служили 23 человека. От радиотехнического подразделения с шестью специалистами в Мурино также ничего не осталось. Кануло в лету медицинское подразделение по развертыванию медицинских модулей, в котором служили десять врачей и инженеров. Отдел профподготовки и повышения квалификации спасателей тоже ликвидировали, семь инструкторов покинули Мурино.

Таким образом, были сокращены порядка ста человек. Это, кстати, произошло несмотря на публичные заверения министра МЧС Владимира Пучкова о том, что "боевые подразделения сокращаться не будут". Половина из спасателей ушла в Мурманск, куда была перебазирована головная база Северо-Западного РПСО, а половине пришлось искать работу, не связанную со спасением людей.

Подразделению, которое обеспечивает безопасность в акватории Финского залива, тоже не повезло. В прошлом году его перебазировали из поселка Форт Красная Горка в Ломоносовском районе в поселок Лебяжье. Брошенные свежеотремонтированные здания были разграблены. Ущерб оценивается на уровне 200 миллионов рублей. Сотрудники выполняли более четырех тысяч поисково-спасательных операций ежегодно. В том числе подводно-технические работы и работы по обезвреживанию боеприпасов времен войны. Кстати, новости о том, что теперь жителям приходится самостоятельно караулить боеприпасы, поступают регулярно.

В Петербурге осталось два форпоста. Уже упомянутый отряд "Восточный Кроншпиц" и подразделение "Берег" в поселке Смолячково в границах мегаполиса. И там, и там человек по 25 спасателей. Таким образом, Петербург закрывает полсотни профессионалов, а Ленобласть вполовину меньше.

Такая же ситуация и в других регионах. Проведены сокращения в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Южном РПСО. Ликвидирован Центральный отряд. При этом любопытно, что за год до этого был создан его новый филиал. "Подразделения переводятся, меняются места дислокации, имущество бросается, разрушается и разворовывается, а дорогостоящая техника стоит под открытым небом. Помимо федерального бюджета от этого хаоса страдают люди", – эмоционально описал ситуацию один из собеседников 47news в МЧС России.

Бедное МЧС

Причиной стремительного развала системы сами сотрудники называют реформы нынешнего министра МЧС Владимира Пучкова, пришедшего на этот пост в 2012 году. Так, два года назад в ведомстве началось лавинообразное реформирование структуры и численности сотрудников. За это время было издано более двухсот приказов по организационно-штатной структуре МЧС. Столь бурная деятельность привела к стремительному оттоку сотрудников. Если штатная численность за два года сократилась с 291 тысячи человек до 288, то дефицит кадров вырос с 12 до 58 тысяч. Фонд заработной платы при этом вырос со 126 миллиардов рублей до 133-х. Но в тоже время долги перед сотрудниками выросли с трехсот миллионов в 2014 году до 4,3 миллиарда в 2016-м. К концу прошлого года задолженность была уже за два месяца. При этом, по данным 47news, все это время в министерство исправно поступали деньги из казны страны.

Деньги на зарплаты все же нашли. Но за счет инвестиционных расходов и отказа от строительства арктических центров. Объем инвестиций МЧС России в развитие инфраструктуры снизился за три года на 14 миллиардов рублей, в 2013 году объем инвестиционных средств составлял 15 миллиардов рублей, а к 2017 году – объем инвестиций составил всего 1 миллиард рублей. С этой статьи в пользу погашения долга по зарплате сняли 2,4 миллиарда рублей. Еще 1,4 миллиарда срезали с затрат на авиацию, технические и учебные центры. Тогда же началось снижение денежного довольствия и вывод сотрудников в резерв. Так, к концу 2016 года резерв составлял 42 тысячи, а некомплект штата 16 тысяч. Тем не менее, на эти 58 тысяч штатных единиц МЧС получало деньги от правительства, но они оставались в центральном аппарате. Для прикрытия этой немалой дыры в отчеты включались расходы на "Корпус сил добровольной пожарной охраны". В теории, это добровольные пожарные дружины, организованные в сельской местности. Как говорят, это подразделение до сих пор остается только на бумаге. Достаточно сказать, что для его формирования отсутствует даже нормативная база.

"За три года Пучков три раза поменял своих первых заместителей, по одному-два раза заместителей, от двух до пяти раз были сменены руководители каждого департамента и управления. Получается, каждый год и по несколько раз. Это полностью дезорганизовало работу ведомства", – с раздражением отметил один из высокопоставленных сотрудников центрального аппарата МЧС.

Полностью материал читайте на сайте 47news


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (6)
Vegetables
6 июля 2017 г. 20:56
chernousova: Вы не поверите! Только вчера видел "Газель" и двух "рядовых" обреченно разглядывающих какой-то люк на дороге. ))) Путин видимо решил победить коррупцию несоразмерными зарплатами чиновников, а эффект от его "мудрого" решения — прямо противоположный.
alexandr67
6 июля 2017 г. 20:53
На самом деле так везде в подобных конторах.Начальники сидящие на финансах ворующие выводящие финансы из бюджета на карман.А личный состав на копейках причем те кто на самом деле работает -не нравится -увольняйся.Работа тяжелая неблагодарная вот и увольняются.
chernousova
6 июля 2017 г. 20:42
Не верю! Как в городе ни машина МЧС с символикой и люстрой на крыше, так обязательно или Крузак 200 или Тахо какое-нибудь и обязательно по встречке.
Kamerton
6 июля 2017 г. 20:39
Так ничего удивительного, по сути, и нет. Разваливается ведь не только МЧС. Разваливается вся система путинской власти. Судебная система не работает и уже давно. Правоохранение — в глубоком ауте. Про другие структуры и говорить не охота. Полный оптимизм источает только телевизор, в простонародье называемый зомбоящиком. Людишек, покалеченных этим достижением человечества и ставших глубокими инвалидами — не счесть.
Vegetables
6 июля 2017 г. 20:35
Бедные только "топорники" Руководство — в шоколаде.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43

ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Пожар на лакокрасочном заводе в Петербурге обошёлся без жертв
Эколаборатории не нашли превышения концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Металлострое
Пожар в Металлострое локализован. Ищут причины возгорания
Тушить пожар в Металлострое вызвали вертолеты и специальный поезд
На Филиппинах более 10 человек пострадали в результате землетрясения
Тела четырех зарезанных детей и их отца нашли в доме в штате Джорджия
Смольный: В горящем ангаре емкости с горючими жидкостями и газовые баллоны
На место пожара в Металлострое направлена передвижная химическая лаборатория МЧС
Выборгское шоссе парализовали ДТП: к перевертышу прилетал вертолет
Пожару в Металлострое присвоили третий номер сложности
В МЧС все Пучков
Сколько стоит задеть бабушку
Химическая атака на «Магнит»
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пожар на лакокрасочном заводе в Петербурге обошёлся без жертв

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Путин и Трамп: Между нами не тает лёд

Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"

Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.