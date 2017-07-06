В МЧС все Пучков

Спасать подростков в Карелии из Ленобласти никто не поехал, потому что некому. За трагедией 47news разглядел разрушение структуры МЧС по всей России.

Расформированы десятки боевых подразделений, сокращены тысячи человек, зарплаты задерживаются, авиация не взлетает. Но денег ведомство потребляет все больше, а зампрокурора РФ Буксман одинок.

По информации МЧС Карелии, 5 июля в заливе Импилахти Ладожского озера продолжились поиски трех подростков, пропавших в акватории 19 июня. При этом уже через неделю после трагедии наземная и подводная группировка была сокращена. Как объясняли 47news в пресс-службе ведомства, на осмотр береговой линии были потрачены максимально возможные средства. Численность сократилась с 260 до 60 человек. Это вместе с волонтерами. Количество профессиональных спасателей среди этого числа в карельском МЧС тогда уточнить не смогли.

По данным 47news, в операции участвовало четыре водолаза из Петербурга. Они прибыли из поисково-спасательного подразделения "Восточный Кроншпиц", который базируется на Васильевском острове. Еще семь водолазов прибыли из Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра", расположенного, как это ни странно, в Вологодской области. На сегодняшний день задействованы три водолаза. Почему из ближайшего региона, которым является Ленобласть, не было направлено ни одного спасателя, разбирался 47news.

Ликвидированное МЧС

Для понимания скажем, что машины, которые читатель регулярно видит рядом с горящими домами – это не те спасатели, которые в первую очередь принимают участие в поисково-спасательных операциях, подобных карельской. Этим занимаются региональные поисково-спасательные отряды (РПСО). До октября 2016 РПСО по Северо-Западу базировался в Мурино Всеволожского района Ленобласти. В составе поисково-спасательного подразделения было 34 спасателя. В конце 2016 года "Мурино" было ликвидировано. Там же располагался учебно-тренировочный комплекс. Сегодня он не используется. Запустение наступило столь быстро, что уже в январе нынешнего года оттуда угнали новенький "КамАЗ".

В Мурино дислоцировалось также подразделение из двух десятков профессиональных водолазов. Именно они в 2011 году до последнего работали на затонувшем теплоходе "Булгария". Тем не менее, подразделение было ликвидировано. Как и газоспасательное подразделение по работе со взрывоопасными предметами, где служили 23 человека. От радиотехнического подразделения с шестью специалистами в Мурино также ничего не осталось. Кануло в лету медицинское подразделение по развертыванию медицинских модулей, в котором служили десять врачей и инженеров. Отдел профподготовки и повышения квалификации спасателей тоже ликвидировали, семь инструкторов покинули Мурино.

Таким образом, были сокращены порядка ста человек. Это, кстати, произошло несмотря на публичные заверения министра МЧС Владимира Пучкова о том, что "боевые подразделения сокращаться не будут". Половина из спасателей ушла в Мурманск, куда была перебазирована головная база Северо-Западного РПСО, а половине пришлось искать работу, не связанную со спасением людей.

Подразделению, которое обеспечивает безопасность в акватории Финского залива, тоже не повезло. В прошлом году его перебазировали из поселка Форт Красная Горка в Ломоносовском районе в поселок Лебяжье. Брошенные свежеотремонтированные здания были разграблены. Ущерб оценивается на уровне 200 миллионов рублей. Сотрудники выполняли более четырех тысяч поисково-спасательных операций ежегодно. В том числе подводно-технические работы и работы по обезвреживанию боеприпасов времен войны. Кстати, новости о том, что теперь жителям приходится самостоятельно караулить боеприпасы, поступают регулярно.

В Петербурге осталось два форпоста. Уже упомянутый отряд "Восточный Кроншпиц" и подразделение "Берег" в поселке Смолячково в границах мегаполиса. И там, и там человек по 25 спасателей. Таким образом, Петербург закрывает полсотни профессионалов, а Ленобласть вполовину меньше.

Такая же ситуация и в других регионах. Проведены сокращения в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Южном РПСО. Ликвидирован Центральный отряд. При этом любопытно, что за год до этого был создан его новый филиал. "Подразделения переводятся, меняются места дислокации, имущество бросается, разрушается и разворовывается, а дорогостоящая техника стоит под открытым небом. Помимо федерального бюджета от этого хаоса страдают люди", – эмоционально описал ситуацию один из собеседников 47news в МЧС России.

Бедное МЧС

Причиной стремительного развала системы сами сотрудники называют реформы нынешнего министра МЧС Владимира Пучкова, пришедшего на этот пост в 2012 году. Так, два года назад в ведомстве началось лавинообразное реформирование структуры и численности сотрудников. За это время было издано более двухсот приказов по организационно-штатной структуре МЧС. Столь бурная деятельность привела к стремительному оттоку сотрудников. Если штатная численность за два года сократилась с 291 тысячи человек до 288, то дефицит кадров вырос с 12 до 58 тысяч. Фонд заработной платы при этом вырос со 126 миллиардов рублей до 133-х. Но в тоже время долги перед сотрудниками выросли с трехсот миллионов в 2014 году до 4,3 миллиарда в 2016-м. К концу прошлого года задолженность была уже за два месяца. При этом, по данным 47news, все это время в министерство исправно поступали деньги из казны страны.

Деньги на зарплаты все же нашли. Но за счет инвестиционных расходов и отказа от строительства арктических центров. Объем инвестиций МЧС России в развитие инфраструктуры снизился за три года на 14 миллиардов рублей, в 2013 году объем инвестиционных средств составлял 15 миллиардов рублей, а к 2017 году – объем инвестиций составил всего 1 миллиард рублей. С этой статьи в пользу погашения долга по зарплате сняли 2,4 миллиарда рублей. Еще 1,4 миллиарда срезали с затрат на авиацию, технические и учебные центры. Тогда же началось снижение денежного довольствия и вывод сотрудников в резерв. Так, к концу 2016 года резерв составлял 42 тысячи, а некомплект штата 16 тысяч. Тем не менее, на эти 58 тысяч штатных единиц МЧС получало деньги от правительства, но они оставались в центральном аппарате. Для прикрытия этой немалой дыры в отчеты включались расходы на "Корпус сил добровольной пожарной охраны". В теории, это добровольные пожарные дружины, организованные в сельской местности. Как говорят, это подразделение до сих пор остается только на бумаге. Достаточно сказать, что для его формирования отсутствует даже нормативная база.

"За три года Пучков три раза поменял своих первых заместителей, по одному-два раза заместителей, от двух до пяти раз были сменены руководители каждого департамента и управления. Получается, каждый год и по несколько раз. Это полностью дезорганизовало работу ведомства", – с раздражением отметил один из высокопоставленных сотрудников центрального аппарата МЧС.

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