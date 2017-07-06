Конкурс на ремонт Интендантских складов на улице Глинки не состоялся

Работы по ремонту Интендантских складов на улице Глинки, 2, судя по всему, откладываются. На очередной конкурс не подали ни одной заявки.

Протокол вскрытия конвертов опубликован на сайте госзакупок 6 июля. Сообщается, что ни одной заявки подано не было.

Это значит, что заказчику — Северо-Западной дирекции Минкульта – надо будет объявлять новый конкурс. Несостоявшийся был объявлен 14 июня. Максимальная стартовая цена составляла 262 млн, работы требовалось закончить к 1 декабря. До этого был еще один конкурс — за 287 млн рублей и со сроками исполнения к 1 ноября. Его выиграла компания «Компакт-плюс», однако УФАС предписало заказчику аннулировать итоги.

Сейчас часть здания занимает Петербургская консерватория, так как ее основные помещения на Театральной площади, 3, тоже ремонтируются. Ранее «Фонтанка писала о том, что 79 артистов театра консерватории увольняют, в том числе, и по этой причине. В документе за подписью ректора Алексея Васильева было сказано, что сокращения производятся «в связи с необходимостью проведения оптимизации штатной численности и сокращения административно-хозяйственных расходов, а также нахождением на капитальном ремонте основного здания консерватории и отсутствием по этой причине материально-технической базы для проведения регулярных репетиций и выступлений театра оперы и балета».

После окончания ремонта в здание Интендантских складов планируют въехать Российское военно-историческое общество, Государственный центр современного искусства, Дирекция Петербургского международного культурного форума и Северо-Западная дирекция Минкультуры. С прошлым подрядчиком – «Ремстройфасадом» – дирекция контракт расторгла.

Здание Главного кригс-комиссариата (Интендантских складов) было построено в 1772 – 1777 годах, архитектор не установлен. В первой половине ХХ века к трем этажам пристроили еще два. Общая площадь составляет 7 тысяч квадратных метров. Является историческим памятником.